El senador Felipe Michlig participó del 15° Encuentro "Juventudes en Marcha" en San Cristóbal

Reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de distintas localidades del departamento San Cristóbal.

Actualidad17 de octubre de 2025El DepartamentalEl Departamental
encuentro-juvenil-sc-2

En las instalaciones del Club Unidad Sancristobalense, se desarrolló el 15º Encuentro “Juventudes en Marcha: Transformando el presente, construyendo el futuro”, una propuesta organizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes, con el propósito de fortalecer la participación, el protagonismo y la construcción colectiva entre los jóvenes santafesinos. 

El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González participaron de la actividad acompañando a las autoridades provinciales presentes: el director provincial de Juventudes, Gastón Noyjovich, y la coordinadora de Juventudes Zona Norte, Manuela Sastre. También asistieron el delegado regional de Educación, Horacio Rigo, el director de Igualdad y Desarrollo Humano, Pablo Doro, el director de Deportes de la Zona Norte, Brian Mackiewicz, entre otros referentes.

encuentro-juvenil-sc-3

Estudiantes de toda la región

El encuentro, que forma parte de una serie de jornadas que se realizan en distintos departamentos de la provincia, reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de las localidades de San Cristóbal, Ceres, Suardi, Constanza, Palacios, Capivara, Moisés Ville, La Cabral y Huanqueros, quienes participaron de instancias de debate, reflexión y elaboración de propuestas.

Durante la jornada, los participantes trabajaron en torno a cuatro ejes clave del Plan Estratégico de Juventudes 2025-2030, aportando ideas y perspectivas para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las juventudes santafesinas.

El Departamental

