El senador Felipe Michlig participó del 15° Encuentro "Juventudes en Marcha" en San Cristóbal

El Indio Froilán, el artesano de bombos santiagueño más reconocido del país
Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán González.
Reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de distintas localidades del departamento San Cristóbal.Actualidad17 de octubre de 2025El Departamental
En las instalaciones del Club Unidad Sancristobalense, se desarrolló el 15º Encuentro “Juventudes en Marcha: Transformando el presente, construyendo el futuro”, una propuesta organizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes, con el propósito de fortalecer la participación, el protagonismo y la construcción colectiva entre los jóvenes santafesinos.
El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González participaron de la actividad acompañando a las autoridades provinciales presentes: el director provincial de Juventudes, Gastón Noyjovich, y la coordinadora de Juventudes Zona Norte, Manuela Sastre. También asistieron el delegado regional de Educación, Horacio Rigo, el director de Igualdad y Desarrollo Humano, Pablo Doro, el director de Deportes de la Zona Norte, Brian Mackiewicz, entre otros referentes.
Estudiantes de toda la región
El encuentro, que forma parte de una serie de jornadas que se realizan en distintos departamentos de la provincia, reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de las localidades de San Cristóbal, Ceres, Suardi, Constanza, Palacios, Capivara, Moisés Ville, La Cabral y Huanqueros, quienes participaron de instancias de debate, reflexión y elaboración de propuestas.
Durante la jornada, los participantes trabajaron en torno a cuatro ejes clave del Plan Estratégico de Juventudes 2025-2030, aportando ideas y perspectivas para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las juventudes santafesinas.
Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán González.
Este martes por la tarde se inauguró el acceso pavimentado a Moussy, una obra esperada por los vecinos. El tramo, ubicado sobre la Ruta Provincial 98-S y que conecta con la Ruta Provincial N° 31, demandó una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
El gobernador y la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe participaron en Avellaneda de la destrucción por incineración de marihuana, cocaína y cigarrillos secuestradas por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.
La iniciativa forma parte del compromiso institucional de la casa de estudios para mitigar el cambio climático. Es llevada adelante de manera conjunta entre las facultades de Ciencias Agrarias y de Humanidades y Ciencias.
En Constanza, Santa Fe, el puestero Aldo Cohn encontró en una vaca Jersey de dos años una aliada inesperada: una nodriza capaz de criar nueve chivitos y cinco terneros huérfanos. Su caso sorprende por la eficiencia y mansedumbre del animal.
En el estadio del Club Deportivo Aldao, de la localidad de Colonia Aldao, se disputaron las finales de Plata y de Oro de la 1º Edición de la Copa Bi-Departamental 2025 Castellanos - San Cristóbal.
Desde la EPE proyectaron un verano con menos riesgo de cortes de energía y afirmaron que se ejecutan inversiones que mejorarán la red comparando años previos.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) celebra el dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto por el cual se declara la Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en todo el territorio nacional.
El Aedes aegypti fue detectado en cinco zonas más de la ciudad. Recomiendan vaciar recipientes con agua, limpiar patios y canaletas y usar repelentes e insecticidas como medidas de prevención.