El senador Felipe Michlig participó del 15° Encuentro "Juventudes en Marcha" en San Cristóbal

En las instalaciones del Club Unidad Sancristobalense, se desarrolló el 15º Encuentro “Juventudes en Marcha: Transformando el presente, construyendo el futuro”, una propuesta organizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes, con el propósito de fortalecer la participación, el protagonismo y la construcción colectiva entre los jóvenes santafesinos.

El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González participaron de la actividad acompañando a las autoridades provinciales presentes: el director provincial de Juventudes, Gastón Noyjovich, y la coordinadora de Juventudes Zona Norte, Manuela Sastre. También asistieron el delegado regional de Educación, Horacio Rigo, el director de Igualdad y Desarrollo Humano, Pablo Doro, el director de Deportes de la Zona Norte, Brian Mackiewicz, entre otros referentes.

Estudiantes de toda la región

El encuentro, que forma parte de una serie de jornadas que se realizan en distintos departamentos de la provincia, reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de las localidades de San Cristóbal, Ceres, Suardi, Constanza, Palacios, Capivara, Moisés Ville, La Cabral y Huanqueros, quienes participaron de instancias de debate, reflexión y elaboración de propuestas.

Durante la jornada, los participantes trabajaron en torno a cuatro ejes clave del Plan Estratégico de Juventudes 2025-2030, aportando ideas y perspectivas para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las juventudes santafesinas.