Firma de convenio del Programa “Tu Club” con Atlético Independiente de San Cristóbal

Durante un acto realizado en el cuartel de Bomberos Voluntarios, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, encabezaron la firma del convenio del Programa “Tu Club” con el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

El senador Felipe Michlig destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia, asegurando que estos convenios contribuyen al desarrollo integral de los clubes y de los jóvenes deportistas. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

Compra de elementos deportivos

Durante un acto realizado en el cuartel de Bomberos Voluntarios, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, encabezaron la firma del convenio del Programa “Tu Club” con el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

El senador Felipe Michlig destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia, asegurando que estos convenios contribuyen al desarrollo integral de los clubes y de los jóvenes deportistas. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

Compra de elementos deportivos



El convenio fue firmado por el presidente del club, Andrés Giménez, y contó con la presencia del tesorero, Fernando Blesio. El acuerdo establece un aporte económico destinado a la compra de elementos deportivos, fortaleciendo las actividades de iniciación deportiva y promoviendo la participación de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

El Programa “Tu Club” busca desarrollar las escuelas de iniciación deportiva, generar mayores y mejores recursos para los clubes y facilitar el acceso a la práctica deportiva mediante la adquisición de materiales y equipamiento, traslados a competencias, indumentaria deportiva y la asignación de becas deportivas. La Secretaría de Deportes será la encargada de articular con instituciones locales y reparticiones provinciales para garantizar estos apoyos.