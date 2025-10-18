Firma de convenio del Programa “Tu Club” con Atlético Independiente de San Cristóbal

El acuerdo establece un aporte económico destinado a la compra de elementos deportivos.

Actualidad18 de octubre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
prog-tu-club-2-1024x614

Durante un acto realizado en el cuartel de Bomberos Voluntarios, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, encabezaron la firma del convenio del Programa “Tu Club” con el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

El senador Felipe Michlig destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia, asegurando que estos convenios contribuyen al desarrollo integral de los clubes y de los jóvenes deportistas. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

Compra de elementos deportivos

prog-tu-club-1

Durante un acto realizado en el cuartel de Bomberos Voluntarios, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, encabezaron la firma del convenio del Programa “Tu Club” con el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

El senador Felipe Michlig destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia, asegurando que estos convenios contribuyen al desarrollo integral de los clubes y de los jóvenes deportistas. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

Compra de elementos deportivos
 

El convenio fue firmado por el presidente del club, Andrés Giménez, y contó con la presencia del tesorero, Fernando Blesio. El acuerdo establece un aporte económico destinado a la compra de elementos deportivos, fortaleciendo las actividades de iniciación deportiva y promoviendo la participación de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

El Programa “Tu Club” busca desarrollar las escuelas de iniciación deportiva, generar mayores y mejores recursos para los clubes y facilitar el acceso a la práctica deportiva mediante la adquisición de materiales y equipamiento, traslados a competencias, indumentaria deportiva y la asignación de becas deportivas. La Secretaría de Deportes será la encargada de articular con instituciones locales y reparticiones provinciales para garantizar estos apoyos.

Te puede interesar
03_Moussy-3-1024x683

Moussy celebró la inauguración de su acceso pavimentado

El Departamental
Actualidad15 de octubre de 2025

Este martes por la tarde se inauguró el acceso pavimentado a Moussy, una obra esperada por los vecinos. El tramo, ubicado sobre la Ruta Provincial 98-S y que conecta con la Ruta Provincial N° 31, demandó una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.

Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias