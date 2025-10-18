Firma de convenio del Programa “Tu Club” con Atlético Independiente de San Cristóbal

El Indio Froilán, el artesano de bombos santiagueño más reconocido del país
Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán González.
Durante un acto realizado en el cuartel de Bomberos Voluntarios, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz, encabezaron la firma del convenio del Programa “Tu Club” con el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.
El senador Felipe Michlig destacó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia, asegurando que estos convenios contribuyen al desarrollo integral de los clubes y de los jóvenes deportistas. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.
El convenio fue firmado por el presidente del club, Andrés Giménez, y contó con la presencia del tesorero, Fernando Blesio. El acuerdo establece un aporte económico destinado a la compra de elementos deportivos, fortaleciendo las actividades de iniciación deportiva y promoviendo la participación de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en actividades deportivas, recreativas y comunitarias.
El Programa “Tu Club” busca desarrollar las escuelas de iniciación deportiva, generar mayores y mejores recursos para los clubes y facilitar el acceso a la práctica deportiva mediante la adquisición de materiales y equipamiento, traslados a competencias, indumentaria deportiva y la asignación de becas deportivas. La Secretaría de Deportes será la encargada de articular con instituciones locales y reparticiones provinciales para garantizar estos apoyos.
Reunió a jóvenes y estudiantes de nivel secundario y terciario de distintas localidades del departamento San Cristóbal.
Este martes por la tarde se inauguró el acceso pavimentado a Moussy, una obra esperada por los vecinos. El tramo, ubicado sobre la Ruta Provincial 98-S y que conecta con la Ruta Provincial N° 31, demandó una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
El gobernador y la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe participaron en Avellaneda de la destrucción por incineración de marihuana, cocaína y cigarrillos secuestradas por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.
La iniciativa forma parte del compromiso institucional de la casa de estudios para mitigar el cambio climático. Es llevada adelante de manera conjunta entre las facultades de Ciencias Agrarias y de Humanidades y Ciencias.
En un nuevo aniversario de su creación y en un contexto desafiante para las universidades públicas argentinas, la UNL ratifica su compromiso con la educación como herramienta para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo regional.
El Aedes aegypti fue detectado en cinco zonas más de la ciudad. Recomiendan vaciar recipientes con agua, limpiar patios y canaletas y usar repelentes e insecticidas como medidas de prevención.
