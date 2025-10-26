Elecciones nacionales: los resultados en San Cristóbal

En cuanto a la elección de los futuros diputados la jornada fue muy tranquila, sin incidentes y hubo una participación de electores de 52% aproximadamente.

En la ciudad de San Cristóbal triunfó la agupación política Fuerza Patria de la candidata Caren Tepp, quien en la localidad era apoyada por el oficialismo, es decir, el equipo de trabajo del municipio.

En segundo lugar quedó La Libertad Avanza del candidato Agustin Pellegrini, quienes aguardan los resultados a nivel nacional.

El tercer lugar fue para Provincias Unidas, la agrupación del gobernador Maximiliano Pullaro, que en el departamento San Cristóbal está representado por el senador Felipe Michlig.

"Nosotros sabiamos que era una disputa muy compleja como terminó siendo. Lo que nosotros ofreciamos como Provincias Unidas era una cuestión distinta, de empezar a construir un estado distinto, con más diálogo y es lo que vamos a intentar en el interbloque que vamos a tratar de lograr. El ciudadano es el soberano y el que pone a cada uno en au lugar", fueron las palabras del diputado provincial Marcelo González.

Resultados finales

Fuerza Patria: 2298 votos

La Libertad Avanza: 2022 votos

Provincias Unidas: 1947 votos

Blanco: 211 votos

Nulos: 431 votos