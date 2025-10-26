Elecciones nacionales: los resultados en San Cristóbal

La campaña de Política Obrera en Santa Fe: “Vamos con un programa obrero de salida a la crisis”
Marilín Gómez y Germán Lavini encabezan una lista repleta de trabajadores y luchadores.
En cuanto a la elección de los futuros diputados la jornada fue muy tranquila, sin incidentes y hubo una participación de electores de 52% aproximadamente.
En la ciudad de San Cristóbal triunfó la agupación política Fuerza Patria de la candidata Caren Tepp, quien en la localidad era apoyada por el oficialismo, es decir, el equipo de trabajo del municipio.
En segundo lugar quedó La Libertad Avanza del candidato Agustin Pellegrini, quienes aguardan los resultados a nivel nacional.
El tercer lugar fue para Provincias Unidas, la agrupación del gobernador Maximiliano Pullaro, que en el departamento San Cristóbal está representado por el senador Felipe Michlig.
"Nosotros sabiamos que era una disputa muy compleja como terminó siendo. Lo que nosotros ofreciamos como Provincias Unidas era una cuestión distinta, de empezar a construir un estado distinto, con más diálogo y es lo que vamos a intentar en el interbloque que vamos a tratar de lograr. El ciudadano es el soberano y el que pone a cada uno en au lugar", fueron las palabras del diputado provincial Marcelo González.
Resultados finales
Fuerza Patria: 2298 votos
La Libertad Avanza: 2022 votos
Provincias Unidas: 1947 votos
Blanco: 211 votos
Nulos: 431 votos
“Padrón electoral” es el término con más interés nacional en Google pre elecciones. Los temas más buscados: “trabajo”, “jubilación”, “salario” y “educación”.
La tormenta de anoche, en algunos lugares del departamento, dejó sabor a poco. En nuestra ciudad de San Cristóbal vino bien para aliviar la seca.
El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Un colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó con un Ford Focus; el ómnibus cayó al arroyo Yazá y el automóvil quedó sobre la banquina.