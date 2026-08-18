Emprendedores de la UNL conocieron el modelo de innovación de Israel

En el marco de los Premios ILAN - UNL, los ganadores de la edición del Concurso tuvieron la posibilidad de viajar a Israel para conocer su modelo de innovación. Se trata de los proyectos Bidagua y Masa Madre a Medida.

El objetivo de los Premios ILAN - UNL es reconocer e impulsar el desarrollo de proyectos universitarios de innovación con un alto impacto social. El concurso se lleva adelante en conjunto con la Fundación ILAN, y en 2025 se desarrollaron dos ediciones, de las que se presentaron 19 ideas proyecto innovadoras con impacto social. Bidagua y Masa Madre a Medida fueron dos de los emprendimientos que resultaron ganadores y pudieron concretar el viaje.

El modelo de innovación de Israel es reconocido a nivel mundial por su éxito en la creación de startups y avances tecnológicos. Sus principales características son la inversión en I+D, su cultura emprendedora, el apoyo del gobierno, la colaboración entre distintos sectores y el talento altamente calificado lo cual genera que haya más de 7000 startups activas en 2025.

En ese marco, el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL, Javier Lottersberger, afirmó que para la Universidad las alianzas estratégicas con instituciones que apoyan el desarrollo emprendedor es una de las acciones que priorizan a la hora de ejecutar nuestras políticas de desarrollo emprendedor. “La posibilidad de conocer uno de los ecositemas de innovación más desarrollados del mundo implica para los emprendedores UNL una enorme posibilidad de formación, crecimiento y experiencia de vida”, afirmó.

Una experiencia inolvidable

Sobre la experiencia que vivieron, Adrián Bruno Caruso, de Bidagua, explicó que fue un sueño y destacó la posibilidad que un estudiante de una universidad pública argentina pueda presentar un proyecto durante el transcurso de su carrera. Además, que pueda ser llevado a un país que hoy es uno de los Startups Nation y que están a la vanguardia de cualquier proyecto.

En tanto, Mora Millán Trevignani y Constanza Macagno Ludueña, de Masa Madre a Medida, destacaron que fue una oportunidad muy importante. “Que nuestro proyecto sea seleccionado para ganar el Premio ILAN – UNL implica un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado y nos da el impulso para seguir adelante”.

Sistema de innovación de Israel

Por otro lado, Mora valoró la resiliencia del sistema de innovación israelí y cómo con pocos recursos tienen logros con mucho impacto económico y social. “Me impresionó mucho visitar un centro de agricultura, que queda en la mitad del desierto y que hoy en día se mantiene gracias a la innovación”, recordó Millán. Constanza, por su parte, resaltó que en Israel nuclean la investigación y desarrollo, es decir que no finalizan una investigación con un paper de relevancia a nivel internacional, sino que tratan que eso que se investigó durante tanto tiempo pueda materializarse en un producto o servicio.

En tanto, Adrián destacó la experiencia de conocer los centros agrarios, que se llaman kibutz, que están en el sur del país. Ahí conocieron a Eliseos, un ingeniero agrónomo de 78 años que vivió toda su vida en el desierto. Su experiencia, junto con la tecnología, lograron que hoy haya en el desierto plantaciones de uvas, dátiles y tomates cherrys: “ese ecosistema innovador, más los saberes tradicionales, fue lo que más me llamó la atención y es lo que más me traigo”.

Animarse a emprender

Luego de su experiencia, Mora alentó a otros emprendedores a seguir adelante, sin importar si la idea es chica. “En Israel nos decían mucho la frase: si un experto o un profesional te dice que no, cambiá de experto. La idea es que nada es imposible y lo vivimos allá. Israel es un desierto pero en cualquier canilla que abrís tenés agua potable porque crearon un sistema de desalinización del agua de mar. Es algo que años atrás parecía imposible y hoy todo un país está funcionando con eso”.

Por su parte, Constanza recordó que otra frase que les dijeron fue que de la necesidad nace la innovación. En Israel no cuentan con recursos naturales como en Argentina. Todo lo que innovaron en agricultura lo idearon desde cero a partir de la necesidad.

En ese sentido, Adrián recordó que una de las experiencias que conocieron fue de un joven soldado, que descubrió que no podían detectar los drones de fibra óptica por la altura en la que volaban. Entonces ese soldado fue al instituto técnico, presentó la idea y lograron así crear un sensor, que es como un collar, que les avisa la proximidad de un drone. “Esa idea de ir de la necesidad a una casa de estudio y poder tener una solución es lo que más me llamó la atención y me encantaría que Argentina pueda tener esa ruta allanada para ir del problema a una solución”.

Adrián también recomendó a otras personas que emprenden a inscribirse a convocatorias afines y aprovechen todas las relaciones y contactos que puedan tener con las delegaciones de otros países. Esta es una experiencia que nos va a marcar para toda la vida. En la Universidad de Technion tuvimos la oportunidad de comentar nuestros proyectos y abrirnos a recibir mentorías. Toda esa información y los contactos que hicimos van a ser positivos. Todavía no estamos viendo los horizontes de todo lo que significa para nuestros proyectos”.

Aprendizajes

Los emprendedores destacaron que Argentina es un país que tiene muchísima calidad educativa, muchos recursos y avances científicos, pero falta que se concentre y que la gente sepa todo lo que tenemos para dar. Algo que admiraron mucho de Israel es cómo entre ellos se apoyan y se impulsan a seguir creando cosas nuevas. En Israel brindan todo el ecosistema de innovación para que tu idea se materialice en algo concreto.

En este punto, Constanza resaltó el trabajo interdisciplinario de Israel para lograr, por ejemplo, en el desierto de Néguev automatizar la cosecha y realizar un seguimiento de maduración de determinadas frutas y verduras. En tanto Mora destacó una startup que trabaja en la creación de sangre O-, que es donante universal, a partir de células. En Israel plantean que uno de los mayores problemas en el ámbito de la salud hoy en día es la falta de sangre para transfusiones y por eso trabajan en una solución.

Propuesta formativa

Por último, los emprendedores agradecieron a la UNL, que, “a través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación, acerca estas posibilidades con propuestas que puedan contribuir a nuestra formación como estudiantes y futuros profesionales.

La mejor manera que tiene un estudiante para crecer en sus proyectos es con estas oportunidades. Tenemos que seguir construyendo estos lazos y vínculos, para que los proyectos de los estudiantes universitarios puedan crecer y llegar a un estadio que de otra forma no fuera posible”.

“Muchas veces el conocimiento que uno más se lleva para la vida profesional y personal son las experiencias que se adquieren por fuera del plan de estudio. Por eso es importante animarse a aprender otros tipos de culturas y formas y presentarse a distintas convocatorias. Gracias por darnos la posibilidad de vivir esta experiencia que nos marcó la vida”, finalizaron.

Proyectos innovadores

Bidagua es un proyecto de triple impacto que ofrece una solución innovadora a dos grandes desafíos: la contaminación por plásticos agrícolas y la gestión del agua en las ciudades. Transforman los residuos de envases de agroquímicos en la estructura de un sistema modular para captar, almacenar y reutilizar agua de lluvia. Este equipo está integrado por Adrián Bruno Caruso, Juan Batistuta Rinaldi y Ariel Vilche.

Por su parte, Masa Madre a Medida es un emprendimiento que diseña cultivos microbianos definidos a partir de masa madre de cultivo, tradicionales, propias de cada panadería artesanal. Las ventajas del fermento de diseño respecto del fermento natural refieren a procesos de producción más prácticos y simples y a la obtención de productos horneados de panificación fermentados de calidad uniforme, habilitando el uso de masa madre viva en elaboraciones de mayor escala. El equipo está conformado por Mora Millán Trevignani, Constanza Macagno Ludueña, Guillermo George, Carina Bergamini y María Luján Capra.

ILAN

ILAN (Israel Innovation Network) es una fundación sin fines de lucro que impulsa la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas. Más información en www.unl.edu.ar/vinculacion