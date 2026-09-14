Rosario, Santa Fe y Rafaela ya viven a pleno los Juegos Suramericanos 2026

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están en marcha en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con una masiva presencia de público a las competencias y los Fan Fest desde primera hora de la mañana.

Familias enteras, jóvenes y visitantes de otras provincias y del exterior se acercaron a los distintos escenarios deportivos para acompañar las competencias. El acceso es libre y gratuito, pero es necesario descargar un qr por cada día registrándose en http://fanfest.santafe2026.ar.

Además, quienes quieran asegurar un lugar en las competencias, podrán adquirir tickets en entradas.santafe2026.ar, a 10 mil pesos, y todo lo recaudado se destina a Cilsa, los ex veteranos de Malvinas y Cáritas.

El gobernador Maximiliano Pullaro, que el sábado a la noche encabezó el acto de apertura en el Monumento a la Bandera, se sumó el domingo al inicio de las competencias en el Parque Independencia.

Las filas para ingresar a algunas de las disciplinas fueron parte de las postales de una jornada en la que atletas de distintos países comenzaron a competir ante el público rosarino. A la actividad deportiva se sumó la apertura de los Fan Fest, con propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y musicales.

El movimiento se replica en las otras ciudades sede, donde el público comenzó a acompañar las competencias y a recorrer los diferentes espacios vinculados a Santa Fe 2026.

Este domingo también abrieron los Fan Fest del Parque Independencia y el Museo del Deporte, en Rosario; el del Parque del Sur, en Santa Fe, y los espacios del Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo, en Rafaela, con actividades pensadas para todas las edades.

Para conocer el cronograma completo de competencias, horarios, disciplinas y escenarios deportivos, se puede ingresar a http://santafe2026.ar, donde se encuentra disponible toda la información actualizada.