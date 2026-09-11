Convocatoria a Voluntariado UNL ante el fenómeno El Niño

En el marco de la estrategia integral de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para articular sus capacidades operativas y académicas ante la emergencia hídrica prevista por el fenómeno climático de El Niño, se lanza una convocatoria del Programa de Voluntariado UNL a toda la comunidad universitaria.

Estudiantes, docentes, no docentes y graduados podrán sumarse activamente a diferentes acciones y equipos de trabajo para responder a las demandas socioambientales de la ciudad y acompañar a las comunidades que resulten afectadas. La propuesta es coordinada desde la Secretaría de Extensión Universitaria junto con el Consejo Asesor que cuenta con representación de todas las unidades académicas, centros universitarios, escuelas y la Federación Universitaria del Litoral (FUL).

El objetivo es conformar y capacitar una red de voluntarios para colaborar, de manera organizada y coordinada, con las autoridades competentes en la realización de acciones de prevención, asistencia y acompañamiento de personas y familias, en el marco de la emergencia hídrica. Durante esta semana, se ha avanzado en la realización de las reuniones técnicas entre los equipos de la universidad y las diferentes áreas de la municipalidad.

"La extensión universitaria es la herramienta principal de la universidad para vincularnos con la sociedad y poner el conocimiento al servicio de las necesidades más urgentes. Esta convocatoria nos va a permitir consolidar una red a través del Voluntariado UNL para dar una respuesta coordinada ante la emergencia en los temas y acciones con los que la universidad puede realizar aportes”, expresó Lucrecia Wilson, secretaría de Extensión Universitaria.

Áreas e inscripción

Para la inscripción se proponen cuatro áreas temáticas que incluyen diversas tareas tanto de prevención y asistencia antes, durante y después de la emergencia hídrica. El área Ambiente donde se prevén acciones de gestión del riesgo ambiental, saneamiento, manejo de residuos y resiliencia territorial; Salud Integral donde se abordará temas en torno a la promoción de la salud comunitaria, prevención de enfermedades y contención en la emergencia; Educación con tareas de acompañamiento en espacios comunitarios y talleres lúdicos y recreativos y en el área de Derechos Humanos que pondrá foco en la protección de derechos en situaciones de vulnerabilidad, equidad, niñez y accesibilidad.

La inscripción es online hasta el 15 de septiembre a través del siguiente formulario https://forms.gle/EhFC2wiMqJsGFS3y6

Para las y los estudiantes las actividades serán incorporadas como suplemento al título.