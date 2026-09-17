Ariel Guarco fue reelecto presidente de la ACI

Con una de las delegaciones más numerosas del encuentro, el cooperativismo argentino tiene una participación destacada en la Conferencia Global que reúne esta semana en Panamá a más de 1.500 representantes de organizaciones cooperativas de todos los continentes, bajo el lema Construyendo puentes: contribuciones cooperativas para un mundo pacífico.

El pasado martes, durante la Asamblea General Electiva de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), fue reelegido como presidente de la ACI para un tercer mandato, en una elección en la que se presentó como único candidato.

La continuidad de Guarco al frente de la organización que reúne y representa al movimiento cooperativo mundial constituye un reconocimiento a una trayectoria de liderazgo construida desde el cooperativismo argentino y proyectada hacia el conjunto del movimiento internacional.

Su reelección se produce, además, en un momento particularmente significativo: la ACI llega a Panamá con una agenda centrada en la paz y en la capacidad de la cooperación para ofrecer respuestas concretas frente a un escenario internacional atravesado por conflictos armados, polarización, desigualdades, crisis económicas y desafíos ambientales.

La Conferencia Mundial, que se desarrollará entre miércoles y jueves, es el punto culminante de una semana que comenzó el 13 de septiembre y que incluye las asambleas mundial y regional, reuniones de los órganos de gobierno de la ACI, el Congreso Regional y Simposio Internacional de Derecho Cooperativo, una exposición internacional de cooperativas, talleres y conferencias, además de espacios de intercambio y visitas a organizaciones cooperativas panameñas.

La participación argentina también se expresa en la continuidad y renovación de dirigentes en los principales espacios de representación de Cooperativas de las Américas, donde el secretario de Cooperar, Ricardo López, es a su ve secretario del Consejo de Administración regional.

Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra) y tesorero de Cooperar, continuará al frente de CICOPA Américas, la organización regional que representa a las cooperativas de producción y servicios.

Su continuidad consolida la presencia argentina en uno de los ámbitos centrales para el desarrollo del trabajo asociado y de las empresas cooperativas.

También continuará en sus funciones Nicolás Jacquet, quien fue ratificado por un nuevo mandato al frente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas. Desde ese espacio, el dirigente argentino viene promoviendo la participación de las nuevas generaciones en la construcción del movimiento cooperativo y en la definición de sus agendas de futuro.

A su vez, Gisela Wild, dirigente cooperativa argentina que hasta ahora se desempeñaba como secretaria del Comité Regional de Equidad de Género, fue elegida presidenta de ese órgano. Su elección representa un nuevo paso en la participación argentina en los espacios de conducción regional y fortalece el trabajo por la igualdad y la participación plena dentro del movimiento cooperativo.

La representación argentina también se amplió en el Comité Regional de Vivienda. Carlos Mansilla fue elegido vicepresidente de este órgano y, a partir de esa designación, será además representante del Comité en el Consejo de Administración Regional de Cooperativas de las Américas.

La presencia argentina no se limita a sus dirigentes. Durante las reuniones desarrolladas en Panamá también se concretó la incorporación de nuevas organizaciones del país a espacios sectoriales de Cooperativas de las Américas.

La Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) se sumaron al Comité Regional de Cooperativas de Vivienda, ampliando la participación argentina en este ámbito.

Del mismo modo, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA) se incorporaron a la Red de Cooperativas Agropecuarias (Redacoop).

De esta manera, el cooperativismo argentino suma nuevas voces y capacidades a los espacios regionales donde se analizan los desafíos productivos, económicos y sociales que atraviesan a las cooperativas del continente.

A esta representación se agrega un nuevo lugar de relevancia en el ámbito financiero internacional: Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop, fue elegido vicepresidente de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (ICBA), reforzando la participación argentina en uno de los principales espacios de representación del cooperativismo financiero a escala global.