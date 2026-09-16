Santa Fe marcó un récord de juicios por accidentes laborales

La litigiosidad por accidentes de trabajo continúa en aumento en Argentina y alcanzó nuevos máximos durante 2026. De acuerdo con las estadísticas difundidas por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante agosto se iniciaron 14.966 juicios contra el sistema de Riesgos del Trabajo, lo que representa un incremento interanual del 11,3%.

En los primeros ocho meses del año ya se acumularon 87.553 nuevas demandas judiciales vinculadas con accidentes y enfermedades laborales. La evolución de los números anticipa, según las proyecciones del sector asegurador, que 2026 podría cerrar con un nuevo récord de litigiosidad, con más de 138.000 juicios.

El registro de agosto fue el segundo más elevado desde la creación del sistema de Riesgos del Trabajo, solamente por debajo del máximo histórico de marzo de 2017, previo a la implementación de la legislación que continúa vigente.

Si se consideran los últimos 12 meses, se notificaron casi 137.000 juicios, con un promedio superior a 11.400 demandas mensuales.

Santa Fe alcanzó un récord histórico de juicios laborales

Dentro de este escenario nacional, Santa Fe aparece entre las provincias con mayor crecimiento de la litigiosidad laboral. En agosto, la provincia registró 2.731 nuevos juicios por accidentes de trabajo, la cifra más alta de su historia. El número representa un aumento interanual del 24,8%.

Además, Santa Fe superó por segundo mes consecutivo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el volumen de nuevos ingresos judiciales vinculados con el sistema de Riesgos del Trabajo.

La situación adquiere especial relevancia si se observa la evolución de los últimos doce meses. Entre las principales jurisdicciones del país, Entre Ríos, Santa Fe y CABA se encuentran entre las que registraron mayores incrementos en el volumen de demandas.

Entre Ríos encabeza la variación dentro de las nueve jurisdicciones con mayor cantidad de juicios, con un crecimiento del 38% en el acumulado móvil entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

En tanto, Córdoba aumentó un 28% interanual en agosto, mientras que también registró una fuerte variación respecto de julio, en un período condicionado por la feria judicial.

Las reformas que avanzan en Santa Fe

Frente al incremento de la litigiosidad laboral, distintas jurisdicciones comenzaron a implementar herramientas institucionales destinadas a modificar el funcionamiento del sistema.

En Santa Fe, uno de los principales avances está relacionado con la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses, previstos como una herramienta para fortalecer la evaluación de las incapacidades laborales dentro del ámbito judicial.

A esto se suma la sanción de la Ley Provincial N° 14.437, promulgada en abril de 2026, que apunta a introducir modificaciones vinculadas con las condiciones que favorecen la litigiosidad en la provincia.

Sin embargo, pese a estos avances institucionales, los datos muestran que el ingreso de juicios por accidentes laborales continúa creciendo y alcanzó en agosto su máximo histórico.

Desde el sector asegurador sostienen que la aplicación efectiva de las herramientas previstas por la legislación resulta clave para reducir las diferencias entre las evaluaciones realizadas por las Comisiones Médicas y las pericias efectuadas posteriormente en el ámbito judicial.

En ese sentido, plantean que la aplicación del Baremo y del Listado de Enfermedades Profesionales, junto con la intervención de cuerpos médicos forenses especializados, permitiría establecer criterios más uniformes para determinar las incapacidades laborales.