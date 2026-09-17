La UNL aporta conocimientos para la sostenibilidad de los Suramericanos

La provincia de Santa Fe se viene preparando desde hace tiempo para albergar los XIII Juegos Suramericanos, que se realizan del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán miles de personas entre atletas cuerpo técnico, colaboradores y voluntarios. Las 59 disciplinas olímpicas se jugarán en 39 escenarios.

¿Cómo reducir el impacto de un evento de esta magnitud y, al mismo tiempo, multiplicar sus beneficios? ¿Cómo hacer que su legado trascienda las competencias deportivas? A partir de una convocatoria del Comité Organizador Local del evento, alrededor de 25 docentes investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se sumaron al Área de Sotenibilidad y Legado integrado por funcionarios provinciales y de los municipios de las tres ciudades sede para diseñar e implementar una “Estrategia de Sostenibilidad y Legado” que busca minimizar el impacto negativo de los juegos y aprovechar su escala para generar transformaciones que permanezcan en Santa Fe.

Por otro lado, y desde el voluntariado, 646 estudiantes de la UNL se suman para ser parte de este evento histórico para Santa Fe, colaborando en acreditaciones, atención a delegaciones, logística y asistencia médica. Podrán luego acreditar la experiencia como suplemento al título mediante el programa de Voluntariado de la Secretaria de Extensión Universitaria.

Capacidades científicas y tecnológicas al servicio de un evento de enorme escala

Aportar a la Estrategia de Sostenibilidad y Legado requiere un abordaje interdisciplinario. El equipo de la UNL se consolidó con personas provenientes de las facultades de Ciencias Económicas; Ingeniería y Ciencias Hídricas; Ingeniería Química; Humanidades y Ciencias; Jurídicas y Ciencias Sociales; y Arquitectura, Diseño y Urbanismo. La coordinación general está a cargo de Darío Mejía de la FCE.

“Nosotros desde la Universidad aportamos conocimiento técnico y disciplinar, metodología, planificación y asistencia en todo un proceso que luego las distintas áreas de la provincia y los tres municipios involucrados ejecutan. Acompañamos y orientamos las decisiones con un encuadre científico y de estandarización”, explicó María Victoria Scalenghe, quien junto a Agustina Olcese se ocuparon de la coordinación técnica.

El trabajo se organizó en cuatro etapas que fueron desde el diagnóstico inicial, hasta el diseño de la estrategia, la definición de criterios y prioridades, la implementación y la comunicación. Incluye además un trabajo de sistematización de datos relevados durante los juegos, evaluación posterior y confección de informes.

Cuatro dimensiones para pensar el impacto de los Juegos

El proyecto apunta a considerar juntos los aspectos de sostenibilidad y legado, pensando en el impacto de los juegos al momento de su realización, pero también en qué huella dejan para el futuro. Gerónimo Peñalva, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe y responsable del área de Sostenibilidad y Legado del comité organizador local, comentó que se detectó la oportunidad de trabajar en la sostenibilidad en estos juegos por la convicción de incorporar esa perspectiva en la organización, por la importancia que tienen para el territorio y además porque otros eventos multideportivos de la región ya incorporaron esta mirada. “La idea de sostenibilidad implica incorporar tres aspectos transversales a toda la organización: impacto ambiental, social y económico. Nosotros incorporamos un cuarto que se vincula con la gobernanza del evento”, agregó.

Para llevar esta mirada a la práctica y construir consensos se conformaron también mesas de trabajo integradas por los equipos técnicos y representantes de los equipos de gestión provinciales y municipales de las tres ciudades sede: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

¿Qué significa organizar un evento con menor impacto ambiental? Claudio Pasalía, docente investigador de la FICH, comentó que “se definieron aspectos cruciales pensando en el ambiente en sentido amplio y también indicadores específicos de seguimiento para estimar las implicancias ambientales de los juegos, tanto en su etapa de preparación como de realización. Por ejemplo, sobre la gestión de residuos se analizó la separación en origen y el monitoreo de la cantidad generada, tanto en las villas olímpicas como en los estadios. Se sumaron también protocolos de compra para proveedores, apuntando a evitar plásticos de un solo uso”. Además, se propuso evaluar las huellas ambientales, hídrica y de carbono, a partir de un sistema de monitoreo del consumo de energía y agua; incentivar la movilidad sostenible, a partir del traslado en transporte público de las delegaciones y el público; e institucionalizar la cultura de la sostenibilidad a partir de la capacitación de actores clave.

Ignacio Schneider, docente de la FIQ, manifestó que “se generó un espacio participativo con referentes de las localidades y de la provincia para analizar escenarios y consensuar líneas de trabajo. Como universidad pública hicimos un aporte muy concreto para garantizar rigor científico y trazabilidad, y sistematizamos las distintas opiniones de las áreas técnicas para generar propuestas que tengan en cuenta las miradas de cada localidad y que sean ambiciosas pero realizables”.

Experiencia inclusiva y segura

¿Cómo hacer que los Juegos sean una experiencia segura e inclusiva para todos? Esto es de vital importancia teniendo en cuenta que participan más de 4.000 jóvenes, adolescentes y niños provenientes de diferentes países, con culturas y costumbres disímiles. Florencia Ríspolo, docente de la FHUC explicó que la dimensión social “apuntó a generar entornos seguros, libres de discriminación y con prevención de violencia de género. También propusimos estrategias para que los espacios sean accesibles para personas con discapacidad y otras que tienen que ver con acercar el deporte a los distintos barrios”. Se plantearon campañas de sensibilización contra el racismo y la discriminación y puntos de atención y abordaje frente a situaciones violentas.

A través de iniciativas como visitas guiadas y Colonias Olímpicas Municipales se busca acercar el deporte comunitario. “El mayor objetivo es facilitar la accesibilidad, en el sentido de un deporte para todos; fomentar los valores que deja su práctica más allá de la competencia; el conocimiento de nuevos deportes, la motivación como una herramienta para los hábitos de la vida, para relacionarse, para tener un contacto con el otro y un reconocimiento”, sumó Luciana Michig, docente de la FCJS. Las investigadoras comentaron que en la mesa se articuló con las áreas de género, accesibilidad, deporte y educación.

Oportunidad para la economía local

¿Cómo transformar la inversión de los Juegos en una oportunidad para la economía local? María Victoria Scalenghe explicó que “Desde la dimensión económica se buscó incorporar la sostenibilidad en la gestión de compras, contrataciones y en la construcción de infraestructura y otros servicios, buscando que se prioricen los proveedores y pymes locales, para que ese impacto económico beneficie en mayor medida a los territorios que son sede”. A esto se suma medir y reportar ese impacto a partir del control del gasto y la inversión y del registro del movimiento económico en rubros como la gastronomía, la hotelería o el comercio.

La organización de un evento de esta escala involucra muchísimos actores que necesitan coordinarse. Para ello se propició un modelo de gobernanza basado en estándares de gobierno abierto y un diseño y gestión participativos: “Lo que se trata de trabajar es cómo los distintos actores institucionales y del mundo privado colaboran, articulan y desarrollan precisamente acciones que permiten la realización del evento. Tenemos en cuenta participaciones como la provincia, los municipios, los Comités Olímpicos Internacional y Argentino, Odesur, la Universidad, los deportistas, los espectadores o los proveedores”, mencionó Peñalva.

El éxito de los juegos más allá de las medallas

¿Cómo se mide el éxito de un evento multideportivo cuando la última medalla ya fue entregada? Fue una de las preguntas que orientó esta estrategia que además de preocuparse por el impacto está pensando en el legado.

En este aspecto, lo más fácil de reconocer tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento deportivo que continuará siendo utilizado por futuras generaciones; o el caso de las 346 viviendas que componen la Villa Olímpica construida en Santa Fe, que serán luego habitadas por familias santafesinas. “Desde la disciplina de la arquitectura estamos trabajando principalmente en la identificación y gestión del legado físico de los Juegos. Esto implica relevar las obras, la infraestructura y el equipamiento que quedarán después del evento, analizar sus características y posibles usos futuros y colaborar para que esos recursos puedan seguir siendo aprovechados por municipios, clubes, federaciones deportivas e instituciones educativas. También aportamos criterios de sostenibilidad para esas obras”, explicó Rodolfo Bellot, docente de la FADU.

Hay un legado que queda en edificios y equipamiento y otro que queda en las personas, las capacidades y el conocimiento. Finalizados los juegos habrá equipos preparados, protocolos de actuación para diferentes actividades, capacitación en gestión sostenible de eventos, sistemas de monitoreo. Se identificarán activos físicos y conocimiento generados por los juegos y se promoverá su capitalización y transferencia.

Los docentes investigadores de la UNL destacaron también la posibilidad que brinda este trabajo para generar información y conocimiento adaptado a las realidades locales que puede ser luego compartido. En la propia universidad también esta experiencia es transformadora, ya que deja equipos conformados, articulaciones internas interdisciplinarias que enriquecen y construirán conocimiento situado. Es también un gran ejemplo de cómo la Universidad Pública, a partir de este tipo de vinculación tecnológica, aporta conocimiento y soluciones concretas.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se proyectan como una experiencia capaz de dejar un legado para la provincia: fortalecer capacidades, promover políticas vinculadas a la sostenibilidad, optimizar el uso de recursos y consolidar una mirada de largo plazo sobre la organización de grandes eventos deportivos.