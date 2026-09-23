La Justicia ordenó al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le dio un plazo de 5 días

El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días con la medida cautelar que exige aplicar la Ley 27.795, bajo apercibimiento de aplicarle multas diarias por cada día de demora.
Mas Secciones - Educación23 de septiembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Gobierno a que en un plazo de cinco días le dé “cumplimiento total” a la medida cautelar que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, en los artículos 5 y 6, de recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.

En redes sociales lo confirmó el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci: “Excelente noticia del ámbito judicial en el marco de la causa que llevamos adelante por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento. El juez que entiende en la causa intimó hoy al Estado Nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar que, como lo dice el escrito, se encuentra plenamente vigente y no cumplida”.

Al mismo tiempo, el funcionario universitario señaló que “le da cinco días al Estado Nacional para hacerlo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas diarias de carácter progresivo que un juez impone para presionar a una persona o empresa a cumplir con una orden judicial), algo que habíamos solicitado desde el Consejo Interuniversitario Nacional en el marco de la causa”.

Finalmente enfatizó que “seguimos con mucha responsabilidad, respetando todos los pasos del proceso judicial, también con mucha firmeza, hasta que se cumpla la ley, que es lo que corresponde. Hoy tenemos esta buena noticia para compartirles”.

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