Día del Maestro en Argentina: la historia detrás del 11 de septiembre y el legado de Sarmiento

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, expresidente, escritor, periodista y una de las figuras centrales de la organización del sistema educativo nacional. La fecha coincide con el aniversario de su muerte, ocurrida en Asunción, Paraguay, en 1888, y busca reconocer tanto su legado como el trabajo cotidiano de los docentes.

Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre

Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan y comenzó muy joven su vínculo con la enseñanza. Según la síntesis histórica publicada por el Estado nacional, a los 15 años fundó una escuela en San Francisco del Monte de Oro, en la provincia de San Luis. Su proyecto educativo defendía una enseñanza pública, gratuita, común y accesible tanto para niñas como para niños.

Aunque la efeméride está estrechamente asociada con la historia argentina, su establecimiento tuvo un origen continental. Entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre de 1943 se reunió en Panamá la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, en medio del complejo escenario internacional provocado por la Segunda Guerra Mundial.

Durante aquel encuentro se rindió homenaje a Sarmiento al cumplirse 55 años de su fallecimiento. La conferencia resolvió adoptar el 11 de septiembre como fecha para reconocer la entrega y el sacrificio de los maestros de escuela primaria, además de destacar su papel en la formación cultural y espiritual de las nuevas generaciones.

Cuándo se oficializó el Día del Maestro en Argentina

La resolución continental fue incorporada oficialmente por la Argentina en 1945, durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Desde entonces, el 11 de septiembre quedó integrado al calendario educativo nacional como una jornada de homenaje a los maestros. La fecha argentina no debe confundirse con el Día Mundial de los Docentes, establecido por la Unesco en 1994 y celebrado cada 5 de octubre.

Qué hizo Domingo Faustino Sarmiento por la educación

La trayectoria educativa de Sarmiento no se limitó a su paso por la Presidencia de la Nación, cargo que ocupó entre 1868 y 1874. Antes de llegar al Poder Ejecutivo había estudiado distintos modelos de enseñanza durante sus viajes por Europa, África y Estados Unidos. Esas observaciones quedaron plasmadas en De la educación popular, obra publicada en 1849, en la que desarrolló sus ideas sobre la responsabilidad estatal en la instrucción pública.

Durante su presidencia se fundaron alrededor de 800 escuelas y la matrícula escolar pasó de unos 30.000 alumnos a más de 100.000. También promovió el primer censo escolar, la entrega de subvenciones destinadas a establecimientos educativos y la formación de maestros. A esas iniciativas se sumó la creación o el impulso de instituciones científicas, culturales y militares, como la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio Astronómico, el Colegio Militar y el Liceo Naval.

Otra de las medidas vinculadas con su proyecto fue la promulgación, en 1870, de la ley 419, que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Sarmiento también ocupó la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y fue superintendente general de Escuelas. Además, se lo reconoce como uno de los principales impulsores de la Ley 1420 de educación común, sancionada en 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

El reconocimiento a las maestras que construyeron la escuela argentina

La conmemoración también recupera el papel decisivo de las mujeres que llevaron la enseñanza a ciudades, pueblos y zonas rurales. El Ministerio de Educación de Santa Fe destaca que las maestras convirtieron aulas sencillas en espacios de aprendizaje y fueron esenciales para materializar el proyecto de expansión educativa. Entre esas experiencias se encuentran las de Ángela Peralta Pino, conocida como la “Maestra Caracol”, y las hermanas Olga y Leticia Cossettini.

¿El Día del Maestro es feriado en Argentina?

El viernes 11 de septiembre de 2026 no es un feriado nacional, por lo que la administración pública, los bancos, los comercios y las actividades privadas funcionan normalmente. La conmemoración tiene un tratamiento particular dentro del sistema educativo y suele implicar la suspensión de clases, de acuerdo con el calendario y las disposiciones de cada jurisdicción. Por eso, las familias deben consultar la información de su provincia o establecimiento. Más allá del asueto escolar, la jornada conserva su sentido principal: reconocer a quienes enseñan y sostienen la educación como una herramienta de ciudadanía, igualdad y transformación social.