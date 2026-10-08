La Expo Carreras convocó a 10 mil estudiantes en Rosario y Santa Fe

La Expo Carreras reunió a 10 mil estudiantes durante cuatro jornadas en las ciudades de Rosario y Santa Fe, bajo el lema “Estudiá en Santa Fe, oferta académica 2027”. La iniciativa acercó las propuestas de los institutos de Educación Superior de gestión pública y privada de toda la provincia a alumnos de escuelas secundarias, de la modalidad Secundaria para Jóvenes y Adultos y al público en general interesado en continuar sus estudios.

La actividad se desarrolló los días jueves 1 y viernes 2 de en el ISEF Nº 11 de Rosario. En la ciudad de Santa Fe, en tanto, tuvo lugar el martes 6 y el miércoles 7 de octubre en ATE Casa España. En ambas sedes participaron 108 institutos superiores.

La subsecretaria de Educación Superior, Claudia Ortega, calificó la experiencia como “muy positiva” y destacó la concurrencia registrada en las dos ciudades. “La Expo Carreras brinda la posibilidad de proyectar un futuro para los estudiantes de toda la provincia”, señaló.

Ortega también valoró el interés de quienes participaron de las jornadas y sostuvo que la propuesta permitió acercar información para acompañarlos en la definición de sus trayectorias educativas. “Desde el nivel superior se hizo un gran aporte para construir sueños”, afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Educación de Gestión Privada, Analía Massera, agradeció la participación de las instituciones, directivos, docentes, supervisores y coordinadores. Señaló que la Expo Carreras respondió a una iniciativa de los institutos para contar con un espacio propio en el que presentar sus propuestas formativas y orientar a los futuros ingresantes.

Massera remarcó, además, que la oferta de Educación Superior está presente no solo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, sino también en localidades más pequeñas del territorio provincial. “Eso amplía las posibilidades de acceso a estudios superiores para los jóvenes de toda la provincia”, sostuvo.

Visibilizar la oferta formativa

Organizada por el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, la Expo Carreras permitió visibilizar la tarea de formación que desarrollan las instituciones de Educación Superior y ofreció una instancia de acompañamiento para quienes evalúan comenzar una carrera.

En cada jornada, los 108 institutos dispusieron de espacios informativos y actividades organizadas por equipos docentes y estudiantes. Allí presentaron sus carreras, compartieron sus propuestas formativas y dialogaron con jóvenes que definen sus próximos pasos educativos y profesionales. La programación también incluyó charlas de orientación vocacional, muestras, galerías de fotos y diversas experiencias de aprendizaje.