En el marco del programa provincial “Abre Escuela - Plan Mil Aulas”, el senador Felipe Michlig y el ministro de Educación José Goity, junto al diputado provincial Marcelo González y la intendenta Romina López, participaron de la inauguración de dos nuevas aulas en la Escuela N° 920 “Granadero Juan Bautista Baigorria”, de Campo Theiler, y en la Escuela N° 6041 “Neuquén”, de San Guillermo.

Las actividades contaron además con la presencia del delegado regional de Educación Región IX, Maximiliano Rodríguez; el director provincial de Educación Rural, Pedro Oggero; concejales, representantes de instituciones educativas y demás autoridades provinciales y locales.

Una nueva aula para la Escuela Rural de Campo Theiler

En Campo Theiler, las autoridades fueron recibidas por la directora de la Escuela N° 920, Gabriela Baschini, junto a las docentes Mariela Voizar, de Nivel Inicial, y Valeria Salas, de Primer Ciclo.

Durante el acto, Baschini expresó su agradecimiento al Gobierno Provincial por las políticas educativas destinadas a fortalecer las escuelas rurales y destacó la importancia de contar con este nuevo espacio, largamente esperado por la institución. “Esta aula se necesitaba desde hace muchísimo tiempo”, manifestó.

Asimismo, destacó el crecimiento de la comunidad educativa, que actualmente cuenta con 46 alumnos entre los niveles Inicial y Primario, y otros 41 estudiantes del Nivel Secundario, alcanzando una matrícula total de 87 alumnos.

Inauguración en la Escuela N° 6041 “Neuquén”

Luego, las autoridades se trasladaron a la Escuela N° 6041 “Neuquén”, donde fueron recibidas por la directora Carla Torres y las vicedirectoras Norma Pandevene y Carina Mugña, para dejar inaugurada una nueva aula.

Carla Torres al momento de agradecer a las autoridades, destacó que “la concreción de esta obra fue el resultado de un trabajo conjunto que comenzó durante la gestión de la exdirectora Analía Sponer y que tuvo continuidad a través de distintas autoridades educativas, municipales y provinciales”.

“Fue un trabajo cooperativo, de equipo, y hoy se concreta. Es un logro, un pasito más que abre las puertas a nuevas posibilidades para los niños y para la institución”, expresó emocionada.

Entrega de aportes a instituciones

En el marco de la actividad desarrollada en la Escuela N° 6041, también se concretó la entrega de aportes provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional de las Cámaras de Senadores y Diputados (PFI), destinados a distintas instituciones de San Guillermo, a saber:

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 492, destinado a la Fiesta de los Talleres, la instalación de tornos y la adquisición de herramientas.

Club de los Abuelos de San Guillermo, destinado a la compra de materiales de construcción.

Municipalidad de San Guillermo recibió fondos para la organización de los Carnavales 2027.

Fortalecimiento de la educación pública

En el marco de ambas inauguraciones, el ministro José Goity destacó la importancia de garantizar que las políticas educativas lleguen a cada rincón de la provincia, especialmente a las comunidades rurales.