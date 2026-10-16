Santa Fe se movilizó en defensa de la universidad pública

Miles de personas llenaron Boulevard en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, este jueves 15 de octubre en la 5° Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, la ciencia nacional y el sistema universitario argentino.

La convocatoria impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, organizaciones gremiales docentes y nodocentes, y agrupaciones estudiantiles, se replicó en ciudades de todo el país bajo la consigna "por la educación, por la soberanía y por la democracia", como indica el documento elaborado con la participación de todos los sectores universitarios.

A lo largo del recorrido pudieron observarse varias cuadras colmadas de personas acompañando con banderas, carteles y consignas en defensa de la universidad pública y gratuita, y por el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Este acompañamiento de la comunidad es un sí rotundo en defensa de la universidad pública, no tiene que ver solamente con el presente que atravesamos sino que se proyecta al futuro, por un país mejor que reciba la potencia transformadora de la educación y la ciencia nacional”, subrayó la rectora de la UNL Laura Tarabella y agregó que “quienes pudimos acceder a una formación universitaria tenemos la inmensa responsabilidad de cuidar la universidad y de permitir que las próximas generaciones también tengan las mismas posibilidades que nosotros tuvimos", expresó.

Tarabella defendió el diálogo y el trabajo conjunto entre autoridades, estudiantes, docentes y no docentes. El objetivo, sintetizó, es "seguir adelante y que la universidad no se apague. Lo que necesitamos es que las aulas siempre estén abiertas".

Una movilización multitudinaria

La jornada comenzó a las 16 frente a El Molino, en Pedro Vittori y Boulevard Gálvez, donde poco a poco se fueron integrando distintas agrupaciones y entidades. Posteriormente, la columna avanzó por Boulevard Gálvez hacia el Rectorado de la UNL, donde tuvo lugar el acto central de la convocatoria que comenzó entonando el Himno Nacional Argentino.

La convocatoria de este jueves también tuvo un vínculo con la Bienal de Arte Joven que se vive en la UNL bajo la consigna Enciende cultura. Sus propuestas acompañaron el acto en la explanada del Rectorado. "Apostar a la cultura, pensar en cultura es también hacer universidad pública", afirmó la rectora Tarabella.

En la explanada de la UNL se leyeron las numerosas adhesiones que llegaron acompañando esta lucha. A posterior se dio lectura al documento conjunto elaborado en el marco de la marcha, titulado “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro. V Marcha federal universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia”.

Representantes de las instituciones universitarias, gremiales y estudiantiles convocantes fueron quienes dieron lugar a la lectura del documento: la rectora de la UNL Laura Tarabella, el decano de la UTN Regional Santa Fe, Alejandro Tóffolo; la secretaria general de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), Julia Salas; El Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe; la secretaria general de ADUL, Sandra Vergara; y Rubén Núñez por APUL.

Por el financiamiento de Ley

Durante la lectura del documento, las instituciones expresaron la preocupación de la comunidad universitaria por la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales y el sistema científico argentino, y reclamaron la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, se advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en las funciones sustantivas de enseñanza, investigación, extensión y desarrollo científico, así como sobre el deterioro de las condiciones laborales de docentes y nodocentes y de las políticas de acompañamiento estudiantil.

“Esta nueva Marcha federal universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, sostiene el documento.

Agrega que “el Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)”.

Más adelante indica que “la ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública argentina” (…) “Hacer ciencia es producir conocimiento, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo”.

Por becas y salarios

Un fragmento destacado del documento se refiere a las becas estudiantiles: “Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios”. Y se recordó que las Becas progresar permanecen en un monto de 35 mil pesos a valores de 2024, a lo que “se añaden la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), lo que lesiona gravemente el primer eslabón en la formación de las futuras generaciones de investigadoras e investigadores”.

Con relación a los salarios docentes y nodocentes, el documento señala que “el presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto de ley de presupuesto presentado por el ejecutivo nacional. De allí la importancia estratégica de que la Ley de Presupuesto 2027 contemple en materia de presupuesto universitario el piso previsto en la Ley de Financiamiento y, además, se asegure con una mejora sustantiva del presupuesto destinado a la educación obligatoria”.

Para finalizar, se señala: “Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución. Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”.