El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, dio a conocer una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei.

En el texto, Carvalho enumera distintos hitos políticos, sociales y judiciales del conflicto universitario —entre ellos las movilizaciones de abril de 2024 y mayo de 2026, el tratamiento en el Congreso, el accionar frente a protestas estudiantiles y la cautelar vigente vinculada a los artículos 5 y 6 sobre salarios y becas—.

Asimismo, señala una contradicción con la consigna oficial “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y cuestiona la decisión de promulgar la norma suspendiendo su aplicación, comparándola con quien se lleva la pelota para suspender el juego ante un resultado adverso.

Retomando la definición de “capricho” de la Real Academia Española (RAE) -”Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original”-, la carta plantea que tolerar la frustración y aprender a perder forma parte de la experiencia en la universidad pública, advierte que el bienestar del país no puede quedar supeditado al humor de turno y concluye que las leyes están para cumplirse y que un capricho no puede costarle el futuro a la Argentina.

De cara al debate de este jueves por el Presupuesto 2027, desde la organización también instan a los diputados nacionales a rechazar el ajuste sobre el sistema universitario y a garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento.