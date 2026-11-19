Los docentes universitarios denuncian una pérdida salarial que ya se ubica entre el 35% y el 40% desde diciembre de 2023 y profundizan su reclamo al Gobierno nacional por una recomposición de sus ingresos y el financiamiento de las universidades públicas. En ese contexto, confirmaron un nuevo paro de 24 horas para el próximo 25 de noviembre, en coincidencia con el tratamiento del proyecto de Presupuesto nacional en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó Óscar Vallejos, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL). El dirigente sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica y que el conflicto universitario entra en una nueva etapa. "Nosotros cerramos hoy una nueva semana de paro con la idea de sostener el conflicto y dar una señal del tipo de situación crítica que hay en la universidad", explicó Vallejos.

La preocupación del sector está puesta en el debate presupuestario que se desarrollará en el Congreso. Según indicó, el Gobierno nacional consiguió un dictamen de mayoría en Diputados y el capítulo referido a las universidades no logró modificaciones durante las negociaciones.

Frente a ese escenario, el frente universitario, integrado por sindicatos, rectores y organizaciones estudiantiles, prepara actividades en todo el país para reclamar cambios en el proyecto y acercarlo a la propuesta de presupuesto presentada por los rectores.

Vallejos advirtió que, si el Gobierno consigue imponer su iniciativa sin modificaciones, la situación de las universidades públicas podría volverse "realmente caótica".

La pérdida salarial de los docentes universitarios llega al 40%

Uno de los puntos centrales del reclamo es el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios. Vallejos estimó que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 se encuentra entre el 35% y el 40%, como consecuencia de los incrementos otorgados por debajo de la inflación.

El dirigente explicó que, para recuperar el poder adquisitivo perdido y alcanzar una actualización equivalente a la inflación acumulada, sería necesario un incremento cercano al 35%.

En ese sentido, recordó que uno de los aumentos más importantes fue el 21,33% otorgado en junio, aunque sostuvo que esa recomposición resultó insuficiente para compensar el atraso salarial.

El conflicto universitario podría afectar los exámenes de diciembre

La continuidad de las medidas de fuerza genera preocupación por el cierre del año académico y las actividades previstas para los estudiantes. Vallejos reconoció que los paros repercuten en el desarrollo de las carreras, las clases y el acompañamiento pedagógico.

"Los estudiantes son aliados nuestros, han salido a la calle con nosotros a defender la universidad. Pero es claro que los estudiantes se ven afectados de la misma manera que somos afectados nosotros", sostuvo.

El secretario general de ADUL explicó que la interrupción de las actividades académicas genera retrasos en las carreras y dificulta el sostenimiento de las tareas cotidianas de las cátedras.

En ese marco, anticipó que el 26 de noviembre, un día después del tratamiento del Presupuesto en Diputados, se analizará la continuidad del plan de lucha y las posibles medidas que podrían alcanzar a los exámenes de diciembre.

La definición dependerá del resultado del debate legislativo y de la respuesta del Gobierno nacional al reclamo universitario.