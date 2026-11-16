Ingreso 2027: Continúan abiertas las inscripciones a las carreras de la UNL

La UNL ofrece una variedad de carreras y formas de estudiar, presenciales y a distancia, en diversos campos de conocimiento. Las inscripciones a las carreras presenciales estarán abiertas hasta el 10 de diciembre y para las virtuales comenzaron este 15 de noviembre.

Ingresar a la Universidad es empezar una nueva etapa: abre nuevos horizontes, amistades y posibilidades. Ser parte de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) es mucho más que estudiar una carrera. Es una oportunidad para formarse y participar de variadas experiencias como:

- Iniciarse en actividades de investigación y docencia.

- Formar parte de voluntariados, experiencias de extensión y trabajos con la comunidad.

- Realizar intercambios internacionales y cursar un semestre en universidades de otros lugares del mundo.

- Recibir apoyo y asesoramiento para desarrollar proyectos o emprendimientos propios.

La UNL brinda además opciones de virtualidad pensando en la buena interacción y espacios para los aprendizajes.

Fechas de Inscripciones

Las inscripciones para el ingreso 2027 se extienden hasta el 10 de diciembre para las carreras presenciales y se pueden realizar a través del sistema de Gestión del Estudiante.

Para las carreras virtuales las inscripciones comenzaron el 15 de noviembre.

Visitá siempre los canales oficiales de la UNL para consultar todos los requisitos.

Elegir y vivir experiencias

Ingresar a la comunidad UNL permite acceder a otras posibilidades que ofrece la vida universitaria: deportes y recreación, comedor universitario, becas de ayuda económica, de residencia y movilidad, formación en idiomas, atención en el centro de salud y disfrutar una amplia agenda de propuestas y eventos culturales.

Centro de Idiomas

Estudiar idiomas para conocer el mundo es parte de lo que también ofrece la UNL. A través de su Centro de Idiomas brinda una amplia variedad de cursos a la comunidad universitaria y al público en general. Se puede estudiar Alemán, Chino, Español Lengua Extranjera (ELE), Francés, Hebreo, Inglés, Inglés para ciegos, Italiano, Japonés, Lengua de Señas Argentina para oyentes (LSA), Coreano y Portugués.

Están abiertas las inscripciones a los Cursos de verano 2027 que se dictarán durante febrero-marzo de 2027. El cursado es intensivo y se desarrollan en modalidad virtual.

Explorar y empezar a estudiar en la UNL.

En unl.edu.ar/muchomas está disponible toda la información sobre el proceso de inscripción a la UNL, fechas importantes, becas, cursos de articulación y la propuesta completa de las carreras que se dictan tanto de manera presencial como a distancia a través de UNLVirtual.

Desde este año se puede utilizar ULux, el asistente virtual de UNL para resolver dudas y realizar consultas.