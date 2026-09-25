El lunes comienza una nueva edición de Expocarreras

La nueva edición de la Expocarreras de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se desarrollará desde el lunes 28 al miércoles 30 de septiembre de 2026 en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150, Santa Fe). A lo largo de las tres jornadas habrá stands de todas las unidades académicas, de instituciones educativas de la región y visitas guiadas a diferentes espacios de la UNL. Los horarios para visitarla serán: lunes, martes y miércoles de 9 a 18 h. Y la entrada será libre y gratuita. La inauguración de la Expocarreras será el lunes a las 9:30h.

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Expocarreras es un espacio en el que convergen estudiantes, docentes, universidades e instituciones de educación superior, institutos y organismos públicos. Se trata de un lugar que cada año se enriquece en jerarquía y calidad.

Durante los tres días, la UNL dará a conocer su propuesta académica presencial y a distancia, y genera un espacio de intercambio con los y las jóvenes que están finalizando la educación media respecto de sus intereses, inquietudes y dudas sobre comenzar a estudiar una carrera en el nivel superior.

Visitas al Paraninfo y Ciudad Universitaria

En esta edición 2026 de Expocarreras también habrá recorridos guiados, visitas y talleres para estudiantes de escuelas secundarias en diferentes circuitos de Ciudad Universitaria y la Manzana Histórica de la UNL, Rectorado y el histórico recinto del Paraninfo. Serán lunes y martes desde las 9:30 hasta las 14:30 h.

Los estudiantes recorrerán las instalaciones de las facultades de la UNL en Ciudad Universitaria, sus aulas, laboratorios y bibliotecas. A su vez podrán conocer las instalaciones del Comedor Universitario, deportivas y la Reserva Ecológica de la UNL en la Costanera Este.

Punto Activo

Durante las tres jornadas de la Expocarreras, además de conocer las carreras que se dictan en cada facultad de la UNL y sus propuestas, habrá un Punto Activo en el que se podrá conocer y participar de diversas actividades y experiencias: desde desafíos interactivos, ensayos de laboratorio, aprender a emprender, conocer experiencias de internacionalización y muchas más.

Actividades: Punto Activo Lunes 11 h: “Tu producto tiene que llegar al mundo. Desafío logístico; a las 12 h: Misión Microbios – Descubriendo lo Invisible; 13 h: Semáforo Ambiental del Agua. Evaluación rápida de contaminantes e interpretación sanitaria. Y muchas actividades más.

Por la tarde, a las 15 h: Enfermería en acción: ¿Qué harías vos frente a un paro cardiorrespiratorio?; 16h: Emprendedores, aprender a emprender.

¿A dónde te gustaría ir? Un mapa de oportunidades internacionales: actividad interactiva para acercar a los futuros estudiantes de la UNL a las distintas oportunidades de internacionalización que ofrece la Universidad. Estará a cargo de tutores internacionales, intercambistas extranjeros y ex intercambistas.

Martes en Punto Activo: las actividades comienzan a las 10 h; a las 12 h: Club Atlético Ciencias Económicas; 13 h: Reconstruí la red de apoyo y El derecho en tu vida; a las 16 h: Aprender a emprender. Y muchas actividades más.

Miércoles en Punto Activo: 10 hs Competencias y habilidades blandas; 16 h: Aprender a emprender, dinámicas para experimentar y reflexionar sobre competencias emprendedoras. Y muchas actividades más.

+ Info:

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