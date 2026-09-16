La UNL brindó clases públicas para pedir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

La UNL brindó tres clases públicas como parte de la jornada nacional “La universidad en la calle”, convocada en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Se llevaron a cabo ayer, de 10:00 a 12:30, en San Martín y Juan de Garay, en las inmediaciones de la peatonal de la ciudad de Santa Fe.

La organización de la actividad estuvo a cargo de la UNL, junto con la Asociación del Personal Nodocente de la UNL (APUL); la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL); la Federación Universitaria del Litoral (FUL); la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe; la Asociación del Personal de la UTN; la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), y el Centro de Estudiantes de la UTN Facultad Regional Santa Fe.

Reclamo justo

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, subrayó que “seguimos reclamando con la misma fuerza y convicción lo que consideramos que es justo”, y recordó que “el mes que viene se cumplirá un año de la falta de implementación de la ley de Financiamiento Universitario, la cual tuvo un gran consenso al momento de su sanción”.

Asimismo, el Secretario General de APUL, Rubén Núñez, manifestó que “esta jornada es para pedir el pleno cumplimiento de la ley y, sobre todo, de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema en relación a los artículos 5 y 6 que refieren a becas y a salarios”. Al respecto, sostuvo “la cuestión de fondo es que está en juego el sistema democrático porque hay un Poder Ejecutivo que desoye lo que le dicen el Poder Judicial y el Poder Legislativo”.

Por su parte, el Secretario General de ADUL, Oscar Vallejos, hizo referencia a las negociaciones paritarias que continuarán este jueves 17 de septiembre. “Esperamos que el gobierno se haga responsable y reconozca las deudas que tiene con quienes trabajamos en la universidad y con el estudiantado”, planteó y precisó que “si no se llega a un acuerdo, realizaremos una nueva marcha federal a principios de octubre”.

En tanto, la presidenta de la FUL, Julia Sala, indicó que “lo que más nos está afectando como estudiantes es la falta de actualización de las becas”, y agregó que “si bien entendemos y acompañamos los reclamos docentes y nodocentes, valoramos este tipo de jornadas de visibilización como alternativa a los paros”.

Por la UTN, el Secretario General de FAGDUT, Alfonso Gimenez Uribe sostuvo que “en el reclamo universitario debemos estar unidos para ponerle un límite a las políticas signadas por el deterioro de lo público y un intento por destruir nuestro tejido social”.

Las clases

Para las clases públicas se eligieron tres temas de relevancia social: Emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño; Salud mental: abordaje integral en contextos complejos, y Problemática educativa y la evaluación de los aprendizajes.

Quienes abordaron las implicancias del fenómeno meteorológico son el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL), Felipe Franco, y la docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS-UNL), Tamara Beltramino.

Sobre salud mental disertaron la coordinadora del Programa UNL Saludable, Andrea Petean, y la terapista ocupacional y docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), Sandra Waisman.

Por último, la clase acerca de problemática educativa estuvo a cargo de las docentes de la FHUC-UNL, Sara Scaglia y Virginia Luna.

A la par, el voluntariado de la Bienal UNL realizó una activación que consistió en dos actividades: una invitación a reflexionar sobre lo que “enciende la cultura” en nuestro país y la propuesta de crear con distintos materiales un póster en defensa de la educación, la universidad y la ciencia.

También estuvo presente Ediciones UNL con un stand en el que se expusieron algunos títulos de la editorial.

Presupuesto 2027

Tarabella informó que “mañana estaremos junto a rectoras y rectores de todo el país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para presentar ante legisladores nacionales el presupuesto universitario 2027 que acordamos como Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”.

En tanto, la rectora adelantó que “junto con otras universidades que tienen asiento en la provincia de Santa Fe luego llevaremos adelante un encuentro similar con diputados y senadores provinciales”.