La UNL realizará clases públicas por la Ley de Financiamiento Universitario

La UNL realizará tres clases públicas como parte de la jornada nacional “La universidad en la calle”, convocada en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Serán este martes 15 de septiembre, de 10:00 a 12:30, en San Martín y Juan de Garay, en las inmediaciones de la peatonal de la ciudad de Santa Fe.

En defensa de la educación, la universidad y el sistema científico tecnológico, habrá exposiciones acerca de tres temas: Emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño; Salud mental: abordaje integral en contextos complejos, y Problemática educativa y la evaluación de los aprendizajes.

La actividad tiene el objetivo de trasladar los debates universitarios al espacio público. La organización está a cargo de la UNL, junto con la Asociación del Personal Nodocente de la UNL (APUL); la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL); la Federación Universitaria del Litoral (FUL); la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe; la Asociación del Personal de la UTN; la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), y el Centro de Estudiantes de la UTN Facultad Regional Santa Fe.