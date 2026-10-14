Pullaro entregó más $1.100 millones a tres instituciones por la recaudación de las entradas de los Juegos Suramericanos
La presidenta de Cilsa, Silvia Carranza, agradeció a las autoridades por haber elegido a la institución y destacó: “El resultado de estos Juegos realmente nos sorprendió gratamente. Es algo que necesitamos mucho para seguir con todos nuestros programas sociales”.
A su turno, el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, Rolando Gómez, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y señaló que los fondos se distribuirán entre las 12 instituciones que integran la entidad. “Esto nos va a solucionar un montón de problemas y nos va a dar una mano enorme. Hay centros que muchas veces se sostienen con el aporte de los propios veteranos”, expresó. Además, valoró la participación de los excombatientes durante los Juegos y remarcó la importancia de “seguir sembrando Malvinas a lo largo y a lo ancho de este país”.
Acompañaron al gobernador el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, entre otras autoridades.