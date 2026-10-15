Cuenta regresiva para la sexta subasta de bienes incautados al delito

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), realizará este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito. El remate tendrá lugar en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Este miércoles se exhibieron 15 vehículos -entre autos y camionetas- y dos lanchas en la cabecera oeste del Puente Colgante. Los 224 lotes podrán visitarse el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano.

Con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias, esta será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad. La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “estamos iniciando la sexta subasta de bienes decomisados al delito y está siendo la más grande, no solamente de nuestra provincia, sino de la República Argentina. Hoy empezamos el traslado de todos los vehículos. Esta política de Estado que impulsamos en Santa Fe, que parece de sentido común: quitarles los bienes a los delincuentes y venderlos, y que no se lleva adelante en otras provincias, cada mes y cada año toma más impulso y más gente confía en estos mecanismos para comprar lo que le quitamos al delito”.

“Queríamos que esta subasta les diera la posibilidad de participar a todas las personas que quisieran hacerlo. Siempre ponemos un precio base de entre el 30 % y el 50 % del valor de mercado”, señaló el funcionario. También afirmó que la variedad de bienes decomisados refleja “la diversidad de la economía de los delincuentes: hay quienes tienen poder económico y poseen bienes más costosos, pero también está el motochorro, al que se le quita la motocicleta con la que roba celulares y carteras”.

Transparencia

Por su parte, el director provincial de la Aprad, Martín Domene, explicó que la inscripción ya cerró y que se realiza “un cruce de datos minucioso” para verificar que quienes participen no sean integrantes de las bandas criminales a las que se les decomisaron los bienes. “Siempre hay personas excluidas; por ejemplo, personas con pedido de captura”, indicó. Según precisó, normalmente se excluye de la subasta a entre 80 y 100 personas.

Sobre las formas de pago, Domene informó: “En esta subasta vamos a aceptar transferencias bancarias y efectivo. Recuerden que se debe abonar el 10 % del monto como seña y, luego, el 90 % cuando se apruebe el lote, más el 10 % de comisión del martillero”.

El funcionario agregó que lo recaudado se destina a la reparación de las víctimas de delitos y al mantenimiento de la Agencia, que no recibe fondos de los impuestos. El remanente, concluyó, se asigna a donaciones y contribuciones sociales.

Inscriptos de todo el país

De las 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial, 7.139 corresponden a Santa Fe; 565, a Entre Ríos; 519, a Buenos Aires; 214, a Córdoba; 79, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37, a Chaco; 32, a Corrientes; 30, a Misiones; 25, a Neuquén; 23, a La Pampa; 19, a Santiago del Estero; 14, a Mendoza; 13, a San Luis; 12, a Catamarca y otras 12, a Salta; 11, a Tucumán; 10, a Formosa; 9, a Jujuy; 7, a San Juan y otros 7, a Tierra del Fuego; 6, a Chubut; 5, a Santa Cruz y otros 5, a Río Negro; y 3, a La Rioja.

Tras el cierre de la inscripción, la Provincia analiza y cruza los datos para evitar que entre las personas anotadas haya integrantes de las organizaciones delictivas a las que pertenecían los bienes que se subastarán.

Exhibición de los lotes

Las personas inscriptas podrán visitar los 224 lotes este jueves 15 de octubre, de 10 a 18, en la Estación Belgrano. La exhibición continuará el viernes 16, de 8.30 a 13. Las acreditaciones para participar del remate comenzarán ese día a las 14.30 y la subasta está prevista para las 16.20.

El Gobierno Provincial proyecta recaudar entre 700 y 800 millones de pesos. Los fondos se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.