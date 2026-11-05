Prisión preventiva para un hombre por estafar a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal

Un hombre de 64 años cuyas iniciales son WHR quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas a dos productores agropecuarios de las localidades de Curupaity y Moises Ville (ambas del departamento San Cristóbal). El perjuicio económico que se le atribuyó haber provocado al imputado supera los 99 millones de pesos.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Mauricio Gabriel Spinosa e impuesta por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal.

La magistrada resolvió de manera oral y dispuso la preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por un plazo de 60 días. A su vez, la jueza solicitó al imputado constituir una fianza superior a 100 millones de pesos, tal lo que se había acordado entre las partes, con la conformidad de las víctimas.

Las maniobras

El fiscal relató que “el viernes 4 de septiembre de este año, el hombre investigado defraudó patrimonialmente a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal ante los que se presentó con una falsa apariencia de solvencia económica y de cumplimiento de las obligaciones comerciales asumidas”.

Spinosa afirmó que “el imputado logró que una de las víctimas le entregue doce novillitos y ocho vaquillas de raza Brangus que estaban en un establecimiento agropecuario ubicado en Curupaytí”. En tal sentido, indicó que “la operación fue documentada mediante liquidación de venta directa, por un importe total de 26.6914.035,50 de pesos, por los cuales el comprador emitió cinco cheques electrónicos de pago diferido, a sabiendas de que esos instrumentos no podrían ser cobrados en sus respectivos vencimientos”.

Asimismo, el fiscal sostuvo que “con la misma maniobra delictiva, el imputado estafó a un productor agropecuario de Moisés Ville, quien le vendió 50 novillitos raza Brangus por 72.457.060 de pesos que el investigado pagó con cheques electrónicos que no iban a poder cobrarse en sus fechas de vencimiento”.

Calificación penal