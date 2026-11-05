Prisión preventiva para un hombre por estafar a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal

Prisión preventiva para un hombre al que se investiga por abusar sexualmente a una empleada en Colonia Rosa
El DepartamentalMas Secciones - Judiciales15 de octubre de 2026
La medida cautelar fue resuelta por la jueza Cecilia Álamo a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El imputado, cuyas iniciales son DOS, tiene 63 años. Los hechos ilícitos fueron cometidos de manera reiterada entre agosto de 2024 y marzo de 2025.