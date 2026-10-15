Prisión preventiva para un hombre al que se investiga por abusar sexualmente a una empleada en Colonia Rosa

Quedó en prisión preventiva un hombre de 63 años que es investigado por abusar sexualmente a una empleada suya en Colonia Rosa (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son DOS, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Violencia de género

Odriozola señaló que “en reiteradas oportunidades, entre fines de agosto de 2024 y marzo del año pasado, el hombre investigado agredió sexualmente en su casa a la víctima, quien era su empleada doméstica”.

El fiscal manifestó que “el imputado aprovechaba deliberadamente las situaciones en que se quedaba a solas en la vivienda para llevar a cabo su proceder ilícito sin el consentimiento de la mujer, sometiéndola a un constante hostigamiento de índole sexual”.

“Los hechos no fueron aislados, sino que se desarrollaron de manera reiterada durante aproximadamente siete meses”, sostuvo el fiscal y remarcó que “el imputado se valía de su posición de superioridad derivada de la relación laboral y de la situación de dependencia existente”.

Finalmente, Odriozola planteó que “el hombre investigado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad de su accionar delictivo, en un contexto de violencia de género”. En ese sentido, aseguró que “la mujer sufrió un grave menoscabo en su salud mental, que requirió abordaje profesional”.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “la jueza consideró que los hechos atribuidos al imputado fueron debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.

“La magistrada también sostuvo que además de la calificación legal aplicable, los hechos deben ser analizados y valorados desde una perspectiva de género, por lo que la eventual pena a imponer sería de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del MPA.

Odriozola concluyó diciendo que “Álamo también argumentó que la pena en expectativa y la necesidad de proteger a la víctima vulnerable impactan de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”. En tal sentido, el fiscal concluyó que “la jueza rechazó el pedido de la Defensa del imputado de aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad por considerarlas insuficientes para contrarrestar el peligro procesal”.

Calificación penal

Al imputado de 63 años se lo investiga como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.