Continuará en prisión un hombre investigado por robos cometidos en San Guillermo

Continuará en prisión preventiva un hombre de 21 años, cuyas iniciales son ADL, que es investigado por hechos delictivos contra la propiedad cometidos en San Guillermo (departamento San Cristóbal). La decisión fue tomada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Alberto Boaglio, a raíz del pedido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola en el marco de una audiencia de revisión de las medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.

Odriozola explicó que “solicitamos que se prorrogue la prisión preventiva que venía cumpliendo el imputado en virtud de que ya presentamos la acusación y el caso se dirige hacia un juicio oral y público”.

El fiscal agregó que “en virtud de ello, entendemos que no solo siguen latentes los peligros procesales, sino que se acrecentaron”, y puntualizó que “además, el imputado tiene antecedentes condenatorios por delitos similares y en virtud de la calificación legal de los hechos, en caso de ser condenado, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

El abogado defensor rechazó el planteo de la Fiscalía y pidió que el imputado recupere la libertad con normas de conducta. “Sin embargo, el juez sostuvo que la proporcionalidad de la prisión preventiva está vigente y la peligrosidad procesal no puede ser conjurada a través de las medidas alternativas que propuso la Defensa, motivo por el cual dispuso la prórroga por 30 días”.

Los hechos

El fiscal señaló que “el martes 2 de este mes, aproximadamente a las 16:30, el hombre investigado estaba desmontando distintas partes de una motocicleta marca Corven 110 centímetros cúbicos respecto de la cual pesaba un pedido de secuestro emanado por la Unidad Judicial de Morteros (provincia de Córdoba)”.

“En virtud de una llamada anónima, efectivos policiales fueron al lugar, y el imputado no pudo justificar la legítima procedencia del rodado ni exhibir documentación del mismo”, subrayó Odriozola. El fiscal también manifestó que “el hombre de 21 años tenía en su poder un vehículo proveniente de un delito, cuyo origen ilícito conocía o debía al menos sospechar dadas las circunstancias del caso”.

El representante del MPA manifestó que “en noviembre del año pasado, el imputado fue en dos oportunidades a un inmueble rural ubicado en jurisdicción de San Guillermo desde donde se apoderó de manera ilícita de elementos existentes en el lugar”. Sostuvo que “en la primera oportunidad sustrajo marcos de puertas y ventanas que estaban en un gallinero, y en la segunda oportunidad, luego de ejercer fuerza en un portón de ingreso al mismo predio retiró sin el permiso de su propietaria varios tachos de aluminio de 40 litros cada uno”.

Calificación legal

Al imputado de 21 años se lo investiga como autor de los delitos de hurto, robo y encubrimiento por receptación.