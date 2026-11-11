Condenaron a 13 años de prisión a un ceresino por tentativa de femicidio de su expareja

Fue condenado a 13 años de prisión el hombre declarado culpable en un juicio por jurados que finalizó el pasado jueves 29 de octubre en los tribunales de San Cristóbal. Se trata de Jorge Oscar Peralta, de 43 años, a quien el jurado popular declaró culpable del delito de tentativa de homicidio agravado (por el vínculo y por mediar violencia de género).

En la mañana del martes, se llevó a cabo la audiencia de cesura, en la que la fiscal Hemilce Fissore representó al MPA.

“En la audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa produjimos los alegamos sobre las pruebas producidas y solicitamos la pena que cada parte consideró la correcta”, explicó Fissore. La funcionaria del MPA detalló que “el juez luego de informar la pena, manifestó que dará a conocer los fundamentos en los próximos días”, y agregó que “aguardaremos esos fundamentos para evaluar los pasos a seguir”.

Tentativa de femicidio

“El hecho ilícito que se juzgó fue cometido el sábado 13 de abril de 2024 aproximadamente a las 21:00 en una casa ubicada en calle Vera Mujica al 500”, recordó la fiscal Fissore y agregó que “si bien la relación de pareja y de convivencia ya había terminado, Peralta seguía hostigando a la víctima”.

La funcionaria del MPA sostuvo que “con pleno conocimiento de sus actos y con voluntad de causarle la muerte a la mujer, el condenado la agredió en reiteradas oportunidades con un cuchillo de 22 centímetros de largo con el que le provocó múltiples lesiones cortopunzantes en diferentes zonas vitales de su cuerpo que pusieron en riesgo su vida”.

“El accionar ilícito de Peralta se dio en un claro contexto de violencia de género”, subrayó la fiscal y añadió que “no pudo concretar su objetivo por razones ajenas a su voluntad”. En tal sentido, Fissore destacó que “la víctima logró escapar del lugar donde fue agredida, pidió auxilio y recibió inmediata atención médica, lo cual evitó que se produjera su muerte tal como había pretendido su expareja”.