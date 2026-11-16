El Niño: recomiendan seguir la información oficial y las alertas locales

El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes en Rosario el sitio web con información oficial sobre el fenómeno de El Niño, www.santafe.gob.ar/ms/elnino. La plataforma permite consultar alertas vigentes, el estado de los ríos y recomendaciones, además de acceder a teléfonos útiles.

Durante la presentación, la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, explicó que la web reúne “información oficial que ya veníamos trabajando en la gestión desde diferentes áreas”, entre ellas Protección Civil, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud, y la Secretaría de Recursos Hídricos.

La georreferenciación automática permite que quienes ingresen al sitio consulten la información correspondiente al lugar donde se encuentran y también la de cualquier otro punto de la provincia. “Lo primero que vamos a ver es la ubicación donde estamos y nos va a dar las alertas del clima hoy y mañana. También podemos ver diferentes alertas de lluvias, ríos e indicadores de salud de todo el territorio santafesino”, señaló Coudannes.

La importancia de seguir las fuentes oficiales

El sitio incluye información sobre las juntas locales de Protección Civil y los planes de contingencia de cada localidad. También ofrece datos para productores agropecuarios sobre el Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria), una plataforma pública y gratuita impulsada por el Gobierno provincial para coordinar la asistencia ante inundaciones, sequías, incendios y otras contingencias climáticas.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, explicó que la Provincia trabaja junto con los gobiernos locales y les provee los suministros que necesitan. También indicó que siguen las alertas meteorológicas e informan a las localidades para que preparen sus equipos de respuesta y la logística necesaria.

Escajadillo pidió a los vecinos que “sigan atentamente la información oficial que tienen de su gobierno local”. Según explicó, la respuesta ante una emergencia también incluye la presencia de los equipos de Salud y de Igualdad y Desarrollo Humano, que permite seguir de cerca la evolución de la situación durante esta primera onda de crecida del río Paraná.

El funcionario señaló que el río superó los niveles de alerta y evacuación en algunas localidades, pero afirmó que las obras y las medidas ejecutadas en el territorio evitaron que fuera necesario evacuar a personas que debieron hacerlo en años anteriores. También destacó el refuerzo de equipos de bombeo y de bombas de achique, que permiten responder con rapidez a los problemas que afectan a las poblaciones.