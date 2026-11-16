Michlig, González y Dupouy acompañaron la 41° Fiesta Provincial de la Tradición en Ceres

El senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y la intendenta Alejandra Dupouy, participaron de la 41° Fiesta Provincial de la Tradición, organizada por el Club Atlético Ceres Unión, en las instalaciones de la institución.

Las autoridades fueron recibidas por el presidente del club,Daniel Escobar, quien expresó su satisfacción por la realización de una nueva edición de esta tradicional celebración, luego de que el año pasado no pudiera concretarse. Asimismo, agradeció el compromiso de la comisión directiva, las subcomisiones y todas las personas que colaboraron con la organización.

Apoyos gubernamentales

Durante el acto, Michlig y González hicieron entrega de aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, destinados a acompañar la realización del evento.

La intendenta Alejandra Dupouy felicitó a los organizadores y destacó el importante rol social que cumplen los clubes en las comunidades. Asimismo, agradeció el acompañamiento del senador Michlig, del diputado González y del Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, para sostener las fiestas populares.

Por su parte, el diputado González valoró el esfuerzo de quienes trabajan en las instituciones deportivas y culturales, remarcando la importancia de continuar acompañando estos encuentros que fortalecen la identidad, las tradiciones y los espacios de encuentro de las familias.

Una fiesta que mantiene vivas las tradiciones

La celebración continuó con una destacada propuesta musical que incluyó las actuaciones de Guitarreros, Fredy, Los M y E Cisneros y Los Superchangos, en una noche de encuentro y disfrute para las familias.

También estuvieron presentes el presidente comunal de Moisés Ville, Marcelo Lind; los concejales Yanina Brondoni, Romina Meshler y Carlos Dutto; los secretarios municipales de Gobierno, Federico Uberti; de Infraestructura, Efraín Rojas; y de Hacienda, Juan Pablo Jullier y demás autoridades locales y regionales.

4° concurso de la Pre-Confraternidad

En el marco de la celebración también se desarrolló la Pre-Confraternidad, que reunió a nueve artistas y agrupaciones de Ceres, La Rubia, Hersilia y Moisés Ville.

Luego de las presentaciones, el jurado integrado por Mariano Echegaray, Gimena Strina y Juan Pablo Tolosa seleccionó a los tres ganadores de la Pre-Confraternidad de Ceres, quienes obtuvieron su clasificación para participar de la Fiesta Departamental de la Confraternidad, que se realizará el próximo 22 de noviembre en Ambrosetti.

Los artistas clasificados fueron Ariatna Litvak, de Moises Ville, en la categoría Solista de Canto; El Tapecito Ibáñez y sus Chamameceros de Ceres, en Grupo Musical; y Siente el Flow de Ceres, en Academia de Baile.