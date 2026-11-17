La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con las tareas de reparación y normalización del servicio eléctrico en las localidades de Esperanza, Humboldt y Cavour, afectadas por el fuerte temporal del viernes 13 de noviembre. Las instalaciones eléctricas, en particular las de las zonas rurales, sufrieron daños significativos que impactaron en la prestación del servicio.

Desde el primer momento, el personal de la EPE desplegó un operativo para restablecer el suministro, con prioridad inicial en los servicios esenciales y en los sectores de mayor densidad urbana. En las primeras 12 a 18 horas se recuperó la totalidad de los suministros en las zonas urbanas de las tres localidades.

Finalizada esa primera etapa, los equipos de la empresa se concentraron en las zonas rurales, donde se constataron daños de considerable magnitud. Todo el personal disponible está abocado a las tareas de reparación y normalización de los suministros afectados. En función de la complejidad de los daños, se estima que los trabajos demandarán entre 48 y 72 horas, con restitución provisoria del servicio en los sectores donde las condiciones de seguridad lo permitan.

Desde la EPE solicitaron a los usuarios comprensión y paciencia mientras continúan los trabajos, y agradecieron el respeto y la colaboración hacia los trabajadores que se encuentran desempeñando las tareas en territorio. La prioridad es restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, garantizando la seguridad del personal y de la comunidad.