La crecida del río Paraná continúa generando preocupación en la ciudad de Santa Fe. Este martes 17 de noviembre, a las 6, el nivel del río alcanzó los 5,83 metros en el puerto local, según los registros de la Prefectura Naval Argentina. La marca se ubicó 13 centímetros por encima del nivel oficial de evacuación, establecido en 5,70 metros.

Ante este escenario, la Municipalidad de Santa Fe mantiene activo el operativo de asistencia y prevención en los sectores más afectados por el avance del agua, especialmente en las zonas que se encuentran por fuera del anillo de defensas.

De acuerdo con el último reporte municipal, difundido este lunes a las 18.30, 269 personas pertenecientes a 84 familias permanecían alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur.

Crecida del Paraná: cuál es la altura de los ríos en Santa Fe

Según las mediciones de la Prefectura Naval Argentina, el río Paraná llegó a los 5,83 metros en el puerto de Santa Fe durante las primeras horas de este martes. El registro supera en 13 centímetros el nivel de evacuación, que se encuentra fijado en 5,70 metros.

Esta referencia determina la aplicación de protocolos de asistencia y traslado preventivo para las familias que viven en zonas inundables, principalmente en los sectores ubicados fuera del sistema de defensas de la ciudad.

Por su parte, el río Salado registró 2,86 metros en Recreo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la provincia.

Hay 244 personas alojadas en Alto Verde

El Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde concentra la mayor cantidad de personas evacuadas. Allí permanecen alojadas 76 familias, integradas por 244 personas: 151 mayores de edad y 93 menores.

En el lugar, el municipio brinda asistencia sanitaria, entrega de medicamentos, controles de salud y seguimiento de tratamientos para las personas afectadas por la crecida.

Además, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad escolar de los niños y niñas alojados en el centro. También se desarrollan actividades de apoyo escolar.

Colastiné Sur: habilitaron un segundo centro de asistencia

Durante el fin de semana, la Municipalidad puso en funcionamiento el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur para ampliar la capacidad de alojamiento preventivo ante el avance del agua.

Actualmente, el espacio alberga a ocho familias, que reúnen a 25 personas: 16 mayores de edad y nueve menores.

En paralelo, equipos municipales y personal del Ejército Argentino continúan con los operativos de asistencia a las familias que permanecen en sus viviendas. Mediante embarcaciones realizan la entrega de provisiones y materiales, además de colaborar con el traslado de personas y pertenencias hacia las casas de familiares.

El acompañamiento también alcanza a los vecinos de Los Alisos, Alto Verde y el paraje La Boca, donde se desarrollan tareas de prevención y asistencia. Entre ellas, se encuentra la colocación de bolsas de arena en sectores expuestos a la crecida.

Cómo funcionan las defensas y las estaciones de bombeo

En el marco de la emergencia hídrica, los equipos municipales mantienen el monitoreo permanente del sistema de defensas, las estaciones de bombeo y los sectores más vulnerables al avance del río.

Según el último informe, 33 puntos de bombeo se encuentran operativos. Durante las últimas horas se realizaron trabajos de mantenimiento de los equipos para garantizar su funcionamiento y sostener la capacidad de drenaje ante la crecida.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordaron la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües, ya que pueden generar obstrucciones y dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.