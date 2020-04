Vacunación antigripal para afiliados de IAPOS.

El farmacéutico Alejandro Lemos aclaró que “la información no fue dada correctamente a la población. Las farmacias contamos con un canal oficial de comunicación y las farmacias no fueron informadas. El gobierno salió a informar que a partir del lunes estarían las vacunas, la gente interpreto que eran las de IAPOS, y eso no es correcto. A partir del día 8 de abril, la población de IAPOS, mayores de 65 años, niños de 6 meses a 24 meses y personas que tengan enfermedades podrán iniciar el trámite para solicitar la vacuna. Llama por teléfono pasando sus datos, el farmacéutico carga la información, la solicita a través de un sistema del Colegio de farmacéuticos y las vacunas llegarán para todos aquellos que hicieron el trámite”.

Cabe destacar que la entrega de las vacunas de IAPOS es totalmente gratuita, al igual que las de PAMI.

Por otra parte, y debido a la pandemia, Lemos informó que “siguen faltando barbijos en las farmacias, solo recibimos en escasa cantidad alcohol en gel y guantes”.