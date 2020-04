Solidaridad: no le cobrarán el alquiler este mes

La solidaridad de Gisela y su forma de colaborar con la pandemia se manifestó en la decisión de no cobrar el alquiler a Paula. Entendiendo que la situación puede ser apremiante para quien debe generar el dinero es tiempos de pandemia, donde el aislamiento es la única vacuna contra este virus.



“…está bueno que se generen lazos de solidaridad en un momento tan complicado para todos” Paula Lucero



“No la conozco mucho a Gisela Chialvo, tenemos un contrato de partes, es entre nosotras y no por inmobiliaria. El día que se anunciaron el tema de los alquileres a nivel nacional, recibí un mensaje donde me contaba que había tomado la decisión de no cobrar el mes de alquiler. Planteo el tema teniendo en cuenta que ella no vive del alquiler que yo le pago y que era su aporte a todo este caos. Insistí en pagarle igual y ahí me informo que tampoco le iba a cobrar la cochera que tiene alquilada a otra inquilina” comentó Paula Lucero.

Sin lugar a dudas, tener una cuenta menos este mes, es un alivio. “Para mi es una ayuda gigante, en estos momentos es todo más complicado. A partir de la publicación, he recibido mensajes de otros inquilinos que tienen inmobiliarias de por medio donde la situación es mucho menos solidaria. Yo lo tomo como un gesto gigante en este momento, está bueno que se generen lazos de solidaridad en un momento tan complicado para todos, salgan este tipo de actitudes que no son muy comunes, o debería serlo. No conozco a nadie más que le haya pasado lo mismo que a mí. Gisela lo planteaba como algo que debería ser común en las personas que no viven del alquiler. La mayoría de las personas no viven de estos ingresos y sería un gesto importante” concluyo Lucero