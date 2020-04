Romina López: "Vamos a cumplir el decreto presidencial y mandamos un pedido al gobierno provincial para que los comercios puedan trabajar a partir del lunes"

Por lo expresado por la Intendente se entiende que el lunes los comercios deberán respetar la Cuarentena Nacional explicitada por el decreto presidencial y esperar si la Municipalidad logra la autorización correspondiente para que se flexibilicen las actividades del resto de los comercios inhabilitados por el decreto nacional.

"Nosotros teníamos la intención de abrir los comercios a partir del día lunes porque todavía no tenemos el virus en la ciudad y económicamente los comercios necesitan trabajar. Por eso habíamos decidido flexibilizar la situación dentro de San Guillermo y endurecer los controles para evitar que el virus nos llegue con gente que venga de otros lugares. Por eso habíamos dispuesto en el Parque Municipal un lugar de trasbordo de mercaderías para evitar que los viajantes circulen por la ciudad, salvo los que contengan mercadería con frío o los grandes camiones para los corralones. Hemos decidido protocolos de trabajo que hasta fueron pedidos por otras municipalidades", explicó.

"Hemos realizado 7 charlas de capacitaciones encabezadas por Rafael Tosolini que ha realizado un gran trabajo. El viernes después de la última charla recibimos la noticia que el Ministro de Gobierno de la Provincia se comunicó telefónicamente con el senador Felipe Michlig para anunciarle que los comercios no podían abrir el lunes y teníamos que acatar el decreto nacional. Me dio mucha bronca y mucha impotencia por todo el trabajo que veníamos realizando, por eso reaccioné como reaccioné y publiqué ese mensaje. Pido disculpas si alguien se sintió ofendido. En el día de ayer enviamos una nota al Gobierno de la Provincia y me comuniqué con el Ministro de Salud Carlos Parola para que eleve nuestro pedido al Gobierno Nacional y nuestros comercios puedan abrir", añadió la Intendente.

"El último discurso del Presidente demostró que no estábamos tan equivocados al querer flexibilizar porque él habla de una cuarentena administrada y de pueblos que no tienen Coronavirus. Ni nosotros ni todo el Departamento San Cristóbal tienen ningún caso y podemos hacer una cuarentena administrada. Obviamente necesitamos la autorización. Por eso anoche elevé una nota al Gobierno de la Provincia y me comuniqué con el Doctor Carlos Parola, Ministro de Salud, le enviamos la solicitud formal pidiendo que nos autoricen a flexibilizar la actividad comercial la semana que viene. También le envié copia de la solicitud al senador Felipe Michlig y a diputados provinciales para que ayuden y le informé a los concejales municipales de parte del Presidente del Concejo Municipal de la medida que tomamos".

"La respuesta de hoy del Ministro de Salud es que la va a evaluar el día de mañana lunes y que no comparte mucho la idea de la flexibilización y mañana lo va a evaluar. Me dijo que no es muy proclive, esa fue la palabra, proclive a compartir la flexibilización pero apelo a que sabe cómo nuestra localidad está trabajando, conoce nuestra realidad, conoce a nuestros comerciantes, conoce que nosotros mismos como sanguillerminos nos vamos a querer cuidar".

"Ahora queda nada más que esperar que el Gobierno Provincial eleve el pedido a Nación para que nos den el okey o no de poder abrir las demás actividades comerciales. Si no se puede, pedir a todos responsabilidad. Como nos dijo el Ministro de Gobierno de la Provincia hay un decreto nacional que cumplir. Igualmente, vamos a poner mucho énfasis en el control de los ingresos para evitar que el virus pueda entrar a nuestra ciudad. También les sugerimos a las personas mayores de 65 años no circular porque ellos son la población de riesgo y queremos cuidarlos. Espero que todo esto nos encuentre a todos trabajando unidos y que pasen todos unas Felices Pascuas".

Fuente: TVcoop