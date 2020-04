San Cristóbal: pedido de flexibilización de todas las actividades comerciales e industriales

Tras el discurso del Presidente Alberto Fernández y el decreto de extensión de la cuarentena, hay provincias y municipios que solicitan pedidos formales al ejecutivo nacional para habilitar algunas actividades.

Como indicaron desde el gobierno nacional, se estudiarán los pedidos para flexibilizar la actividad productiva en algunas zonas donde no hay circulación de coronavirus.

En el caso de la ciudad de San Cristóbal, a raíz de una nueva reunión de la Junta Civil, se analizaron diversas cuestiones y se resolvió elevar un pedido a la provincia de Santa Fe y, a su vez, a nación para pedir la flexibilización de varias actividades.

De confirmarse positivamente este pedido, se habilitarían todas las profesiones y apertura de locales comerciales y establecimientos industriales, respetando el horario de atención de 9:00 a 16:00 horas y tomando todas las recomendaciones de los protocolos que exigen nación y provincia.

“Se está pidiendo flexibilización en base a la cantidad de la población que tenemos, ya que acá no hay servicio de transporte urbano y nuestros empleados se pueden manejar en bicicleta a pie o en auto particular. Hace mucho tiempo nos vienen solicitando y creemos que hoy es necesario. Siempre y cuando se autorice por decreto o DNU que llegue desde nación a provincia y lo comunique a la junta departamental o al municipio, entonces, ahí nos juntaremos nuevamente y tomaremos las decisiones que nos aconsejen como venimos acatando a rajatabla al día de hoy”, explicó el Intendente Horacio Rigo.

Los que no están contemplados dentro de esta solicitud, son los lugares con gran concurrencia de personas como boliches, comedores, bares, clubes, canchas de futbol 5 y gimnasios, porque la junta civil consideran que son peligrosos por el contacto de la gente.

En cuanto a los controles en los accesos a la ciudad, tanto en ingresos como egresos, el mandatario dijo que continuarán de la misma manera que hasta ahora, excepto que salga una nueva medida que se debe adoptar.

“Creo que el control es bueno y si sale alguna nueva medida la tomaremos. El ingreso de camiones que vienen a descargar es de 9:00 a 16:00 horas, los transportes locales de 9:00 a 21:00 y las 24 horas todo ingreso para aquellas personas que vengan del campo, es decir de la actividad agropecuaria, con control de desinfección de los vehículos y la enfermera que toma la fiebre”.

Con respecto a la idea de considerar un “puerto seco” para San Cristóbal, es decir, un espacio en donde llegarían los camiones, descargarían y desde allí se realizaría el trasbordo de mercadería a los comercios, no es factible pero se siguirá analizando.

“Vemos que día a día los productos siguen aumentando, el bolsillo de los sancristobalenses está cada vez más flaco y abrimos los ojos cuando el Ministro de Economía de la provincia dijo que no sabe si va a poder pagar los sueldos provinciales a fin de mes y tener un puerto seco creo que es una buena medida a nivel control, pero, implicaría que todo camión que llegue debe descargar en un lugar seguro y controlado. Creo que hoy es incómodo y va a tener un costo extra importante en la mercadería y es algo a analizar”, cerró el Intendente.