Naturaleza y solidaridad: donación de calabazas al Centro de Adultos Mayores

Como promotor del programa Pro Huerta del INTA, el sancristobalense Roberto Nuñez lleva adelante una acción solidaria. En la increíble huerta que tiene en el patio de su casa, con la variedad de colores, aromas y sabores, se propuso ayudar a los adultos mayores con la donación de la cosecha de calabazas.

Además de sus diferentes tareas, por ejemplo junto a los adultos mayores o como Payamédico, Roberto hace quince años trabaja en la promoción de huertas agroecológicas en los municipios de San Justo y Ceres con los centros de inclusión socioproductivos.

“En eso de andar conocí a Gabriel Cardozo, es psicólogo, paraguayo y está en Entre Ríos y me dio cinco semillas. Las sembré en el patio de mi casa, en donde tengo un jardín y monte frutal, anexé un lugar y puse las semillas. La gente las vio por redes y me pregunta que quiere comprar, pero, todas van destinadas a los hogares de adultos mayores de San Cristóbal, le lleve a todos los abuelos de mi barrio y a los adultos que se dedican a la producción de mermeladas, dulces y me han contado sus recetas”.

Con esas cinco semillas, logró una gran cosecha y tiene más de cuarenta calabazas de grandes tamaños, tan es así que una llegó a pesar 22 kilogramos.

La idea de él es continuar multiplicando la cosecha con las semillas de este fruto y retribuir lo que la naturaleza le proporcionó.

Por eso, decidió donarlas a los hogares de adultos mayores de la ciudad, a vecinos y a quien le pida, de manera generosa y desinteresada. Sabemos que el país no está viviendo una buena situación y la donación es bien recibida.

“Decidí darlas porque a mí me fueron dadas las semillas, creo que lo que viene en abundancia hay que darlo, entonces es una cuestión de retribuir eso. Esto se da porque hay una mirada en la naturaleza, agradezco al universo, porque la naturaleza te devuelve lo que uno da. La naturaleza tiene que tener una muestra de la diversidad, de altura, olores, colores y sabores. Cuando está esa conjunción se produce esto, estoy convencido”, expresó Roberto acerca de su mirada de la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea.

Armar una huerta no es difícil, cualquiera lo puede hacer en un espacio de su hogar y cosechar lo que desee. Además no se requiere dinero ni dedicación de tiempo o trabajo, porque la naturaleza actúa por sí sola. Roberto recomienda estar en un entorno rodeado de verde y de la producción de alimentos sanos, sin la presencia de fertilizantes o productos químicos.

No solamente es una acción solidaria muy buena para imitar, sino que la donación está pensada desde un lugar beneficioso para la salud, porque las calabazas tienen grandes propiedades y son deliciosas.

Este otoño es bueno para cosechar zapallos y calabazas en una huerta. Son plantas anuales de siembra directa y fácil cultivo, dan muchos frutos y, además de consumirse recién cosechados, pueden almacenarse con el cabo entero por varios meses a temperatura ambiente en un lugar seco. Se puede aprovechar también su cáscara que tiene altas cantidades de clorofila y las se consumen porque contienen abundante grasa saludable, magnesio, fósforo, hierro, cinc y vitaminas.



“Voy a tener chauchas mojarras de semillas que me dieron para luego darlas. Constantemente vivo dando plantas de mi jardín, tengo plantación de durazno e higos, así que soy de multiplicar, repartir y regalar. Hay que estimular las huertas, todas las tierras sirven, en la tierra de San Cristóbal se puede producir, es orgánica y linda”, cuenta Roberto a partir de la experiencia como promotor de Pro Huerta y del aprendizaje que le brindaron personas a lo largo de los años.

La naturaleza es sabia y nos puede proporcionar innumerables alimentos frescos y ricos, listos para consumir, sin salir de nuestro hogar, con una pequeña huerta en el patio.





“Es un momento fundamental, crítico, donde va a escasear el alimento, entonces es bueno que en nuestras tierras tengamos nuestras huertas, que tengan diversidad y la estación de otoño es el momento de indicado para arrancar con las huertas”, recomienda Roberto.