Tostado: liberaron a tres detenidos para evitar el Covid-19

Es dable aclarar que desde que comenzó esta pandemia en todo el Departamento 9 de Julio no hay casos positivos sobre la transmisión de este virus.

El juez penal de Tostado, Dr. José L. Estévez, ex defensor oficial de la ciudad de Reconquista, otorgó el arresto domiciliario a tres personas detenidas en la Unidad Regional XII de Policía.

Los argumentos informados por el magistrado para tomar esta decisión fueron teniendo en cuenta la edad de uno de ellos, el segundo por padecer una patología base y el tercero para evitar sobrepoblación carcelaria en la alcaidía, todos teniendo como razón fundamental evitar el Coronavirus, a pesar de que en Tostado y en todo el Departamento 9 de Julio no se registra ningún caso positivo de Covid19.

Los beneficiados con la prisión domiciliaria permanecerán en sus viviendas, en principio hasta la primera quincena de junio, con excepción que la pandemia termine antes.

Lo llamativo de este fallo es que dos de los tres detenidos están privados de su libertad por presuntos abusos sexuales, en tanto que el restante fue detenido recientemente por el delito de robo.

El juez en lo Penal de la ciudad de Tostado, Dr. José Luis Estévez consideró que con estos tres nuevos detenidos se producía una sobrepoblación carcelaria, ya que en la alcaidía de la ciudad, 17 personas son las que se encuentran privadas de su libertad.

Es de destacar que los fiscales Dres. Héctor Aiello y Shirli Tomasso argumentaron su queja ante este fallo, por considerar que no estaban dadas las condiciones para otorgar el arresto domiciliario.

En horas de la mañana de hoy, a través de una video conferencia, también se solicitó la prisión domiciliaria para una persona detenida en el penal de Santa Felicia, que finalmente fue rechazada.