Ganaderos de Ceres: Remate Especial de Invernada

El pasado jueves los representantes de Ganaderos de Ceres, Jorge Cachiollate, Enrique Neffen y Gerardo Ferrero participaron del remate previsto en la Sociedad Rural. Desde que comenzó la pandemia, la firma le ha incorporado varios cambios, señalización de la distancia en la tribuna y cartelería específica para prevenir la pandemia.

“Cuando empezamos los remates junto con SENASA y las autoridades de los lugares donde realizamos remates ferias aunamos criterios de como debíamos trabajar. Hemos armado un protocolo que por el momento se respeta muy bien, no hay inconvenientes ni con la gente ni con la policía, la gente es muy consciente, rápidamente adaptaron las medidas de prevención. Pensábamos que nos iba a costar que el vendedor no venga a la feria, sabemos que el que vende le gusta venir a la feria, pero fueron muy conscientes, debemos cuidarnos entre todos para no retroceder” comenzó Gerardo Ferrero.

ROSGAN

Con la pandemia, el sistema de comercialización de Rosgan debió cambiar. Integrado por consignatarias desde Corrientes hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires, todas debieron transformar sus espacios para poder transmitir desde sus lugares de origen. Ceres comenzó a tener mucha más visibilidad.

“Nosotros hace dos años que venimos trabajando con un Canal de Streaming para hacer los remates, fuimos los primeros que empezamos a vender por televisión y tenemos un buen convenio con Canal Rural pero así y todo el costo más alto es la televisación. Intentamos que el Streming tenga poco Dislate para poder hacer los remates bien fluidos, en principio iban a hacer desde Rosario, pero la pandemia nos hizo apurar los planes. Llevamos dos remates para Rosgan desde Ceres. Creo que hay mucho para seguir mejorando, pero debemos reconocer que en esto la tecnología nos ayudó muchísimo. Muchas cosas que llegaron con la pandemia, llegaron para quedarse, medidas de seguridad, ventas entre otros temas” adelantó Ferrero.



REMATE: Viernes 29 de Mayo

“El año pasado con motivo de cumplir 50 años hicimos un remate aniversario, este año teníamos programado cinco remates, el primero era para el mes de abril que se suspendió, el segundo es el 29 de mayo. No es fácil hacerlo porque tenemos restricciones en la cantidad de gente que asiste, entonces tal vez lo hagamos con mayor periodicidad y con menos cantidad de hacienda para tener compradores para toda la hacienda en el remate. Ya tenemos confirmados 1.500 cabezas, vamos a llegar a los 2000 que era el número que apuntamos. Quiero resaltar la confianza de la gente, nos envían la hacienda y no vienen a ver, tenemos listas de difusión por whatsapp para mantenerlos informados” adelantó Gerardo Ferrero



El recuerdo de Gerardo Bergesio.



El 1ero de mayo falleció Gerardo Bergesio. Su muerte fue una conmoción en el mundo ganadero, llevaba más de una década comprometido con Ganaderos de Ceres. Muchos se atreven a decir que “su vida era Ganaderos” y con él se fue gran parte de la historia de la cooperativa. Clientes, compañeros, amigos del sector y por supuesto su familia manifestó su inmenso pesar.

“Gerardo tenía 54 años, entro a trabajar cuando Ganaderos de Ceres se asoció a Rosgan hace 12 años. Él se ocupó de la logística y filmación de los lotes para Rosgan. En esa época se ocupaba de filmar y enviar los cassette, editar el VHS, y la programación e invitaciones. Era un cambio grande, hasta ese momento no existía el Rosgan. Ahora es mucho más simple. Gerardo empezó con eso y de a poco se fue integrando a diferentes áreas, administración, hacienda, un plurifuncional. Gerardo fue muy importante para la cooperativa. El jueves, el día anterior al primero de mayo estuvimos en el remate de San Cristóbal y nos despedimos cuando llegamos a Ceres como un día normal. Son cosas que pasan, la cooperativa tiene que continuar y nosotros compañeros también. Su recuerdo siempre nos acompaña, Gerardo era un hombre que siempre tenía un SI, fueron muchos años juntos” relató Ferrero.