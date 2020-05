Reestructuraciones económicas en el municipio de San Guillermo

“Que desde el concejo se haya estirado el plazo de vencimiento de las tazas nos generó problemas en la municipalidad, hoy la recaudación local es baja, la gente espera siempre la fecha de vencimiento para pagar y hoy esa fecha es el 31. Coparticipación está llegando pero no con los aumentos que uno esperaba. Estamos recibiendo el mismo dinero del año pasado pero no se tiene en cuenta la inflación. Los ingresos son los mismos, pero los gastos son muchísimos más altos. Hoy tenemos una recaudación que no llega al 60%, San Guillermo se caracterizó siempre por superar el 80%”, expresó la intendente interina Romina López.

“Carolina Mangini, quien es de mi suma confianza, en una semana ha detectado varias cosas, por ejemplo, el gasto de una suma de $100 mil por mes en comunicaciones, nosotros tenemos 90 empleados en planta aproximadamente y había 62 líneas activas, algunas de ellas de personas que ya no están en la municipalidad, empleados que ya no trabajan acá, empleados que gastan hasta $14 mil pesos por mes con sus teléfonos. Fuimos llamando y dando de bajas varias líneas, había un sistema corporativo muy mal contratado que generaba gastos cuando no debería. Esos $100 mil los vamos a reducir por lo menos a un 50%”, afirmó la doctora.

Por otro lado, aseguró que también comenzaron a reverse gastos en cuestión de energía, e insumo, y la posibilidad de realizar compras en cantidad para obtener una mejoría en los precios.

“Queremos reducir gastos, o por lo menos mejorar la producción, Carolina entendió muy bien ese mensaje a la hora de ponerse a trabajar. Detectó también muchos gastos en cuestión de reparaciones, es por eso que estamos en busca de un mecánico para que la reparación se haga de manera local y que acompañe y trabaje a la par de Néstor Fioramonti. Hoy vamos a empezar con las entrevistas de trabajo y en poco tiempo vamos a incorporar”.

En cuanto al sistema de cloacas, Romina López afirmó que el personal a cargo era muy costoso y que también será una actividad que dejará de ser tercerizada. “Se gastaba más de $1 millón, lo haremos con empleados propios y nos ahorraremos todo ese dinero. El ingeniero Esteban Mottura va a estar a cargo junto con personal que el eligió y se va a ser cargo de todo el sistema de cloacas”.

“Para que haya transparencia en cuanto al trabajo y a la productividad de cada empleado, se incorporará un chip en los camiones y tractores del municipio, tenemos una alarma en administración que cuando el camión está parado más de 10 minutos nos suena, y el personal se comunica con el encargado para preguntar porque está parado el camión, y también indica en qué lugar está”. A esto, la intendente interina aseguró que en dos meses los cambios comenzarán a notarse.

Sobre las obras de pavimentación en nuestra ciudad, la mandataria municipal aseguró que los fondos para dichas obras no han llegado aún los fondos de obras de pavimento. “Estamos llegando a un acuerdo con la empresa que ganó la licitación, ellos desde febrero podrían habernos iniciado acciones legales, no lo hicieron, estamos intentando llegar a un acuerdo y creemos que va por buen camino, nos han liberado calle Catamarca, hoy nos enviaran por escrito la propuesta formal y si llegamos a un acuerdo como creemos nos liberaran Luis Agote y Lehmann, y les decimos a esos vecinos que se queden tranquilos que en menos de un mes van a poder tener su calle de pavimento. Vamos a tomar acciones legales con la provincia por negar los envíos de fondos”, aseguró Romina.

“Decidimos reducir los $450 mil que le enviábamos al SAMCO para los gastos de enfermeras, no por ir en contra del SAMCO, estamos muy agradecidos por el trabajo que está haciendo la comisión del SAMCO. La decisión fue porque considerábamos que el gobierno provincial estaba muy tranquilo, porque había un municipio que con la plata de los sanguillerminos estaba manteniendo ese edificio y ese sistema de salud. Ese día nos habían anunciado que venían cargos médicos para el departamento san Cristóbal pero no para San Guillermo, y eso molesto mucho, tenemos el ministro de salud que es de nuestra ciudad y nos dice el senador que traigan cargos médicos para todos pero no para San Guillermo. No es un tirón de orejas para el SAMCO, sino para el Ministerio de Salud para que se hagan cargo, porque $450 mil pesos mensuales para la municipalidad es mucho dinero, y para una provincia no es nada, hasta acá llegó el municipio”, afirmó Romina López, quien además contó que estuvo reunida con el director del SAMCO, quien entendió la situación.

En cuestión seguridad, la doctora aseguró que “se ha bajado todo a un 50%, hay que reconocer el trabajo de la seguridad urbana, ya no se registran hechos de inseguridad como los ocurridos en enero y febrero, a veces suceden como días atrás con un albañil, donde la coordinadora del Área de Acción Social colaboró en la detención. La inseguridad que se vivía ya no la estamos sintiendo”. El monto que se utilizó para la seguridad en nuestra ciudad en el comienzo de la pandemia que hoy continua azotándonos fue de entre $300/400 mil pesos, hoy se ha reducido a $200 mil, equiparándose con el monto que se utilizaba en pre pandemia.

“Con el ingresó de coparticipación en el día de ayer se pagó los adelanto de los empleados, hoy se pagará todo lo vinculado a combustibles, que es algo en lo que Carolina junto a Juan está trabajando. Se compraba determinada cantidad de combustible a cada empresa de San Guillermo, y eso no te genera el mejor precio. Queremos sacar verdaderamente cuanto se consume, y si uno lo compara con lo que se gastaba el año pasado es lo mismo en dinero, no en litros, y hoy se gasta mucho menos”, contó la doctora López.

Ante la pregunta de la posibilidad de hacer reducción del personal de trabajo, la intendente interina Romina López aseguró que “la idea es mejorar el rendimiento, que nadie se quede sin trabajo, primero que no es la idea, segundo que no se puede porque hay un decreto nacional que lo impide, queremos mejorar el rendimiento laboral de cada uno y que genere un bienestar para ellos, que se sientan cómodos trabajando y respaldados, un circuito de mayor transparencia”.

Fuente Tv Coop.