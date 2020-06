Qué hizo la provincia para mantener a raya la pandemia

Hasta el 10 de abril, Santa Fe era la tercera provincia con mayor cantidad de casos de coronavirus en el país. La pandemia pegaba fuerte en nuestra región, que tenía 197 casos confirmados, contra los 507 de la provincia de Buenos Aires y los 532 de la Capital Federal. Detrás, lejos, quedaban Córdoba, con 169 casos, y Chaco con 149.

Según el último reporte epidemiológico, el domingo 31 de mayo había 262 de casos en la provincia de Santa Fe. Muy lejos de los que se registran en el foco nacional de la pandemia, Capital Federal, con 7848, o de los 5636 casos de la provincia de Buenos Aires. Pero también muchos menos que los 456 casos de Córdoba, los 874 de Chaco y los 392 de Río Negro. El 27 de abril había 243 casos en nuestra provincia, al 30 de mayo apenas se sumaron 19. De hecho, en la ciudad de Santa Fe no se registra un caso nuevo desde el 9 de abril. El virus fue frenado, pero la pandemia está lejos de terminar.

“Nos fue bien. Podría no habernos ido bien”, aclara Carolina Cudós, directora provincial de Epidemiología. Funcionarios y personal de las áreas de salud hablan con un realismo seco. Se los oye alertas y cansados a la vez, como si vivieran en el insomnio.

Qué se hizo

Cudós rescata a la anticipación como clave del tratamiento del coronavirus en la provincia: “Las medidas se tomaron antes que en las otras provincias”. En primer lugar, señala cómo el gobierno ya el 18 de marzo decretó que cualquier pasajero proveniente del exterior –visitante o local– tenía que pasar sus 14 días de encierro obligatorio. En segundo lugar, valora la velocidad con la que se puso en marcha el 0800 para atender los casos de coronavirus; la línea estaba operativa el 13 de marzo.

Carolina Cudós, directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe.

“Fue muy rápido. El gobernador nos dijo que quería la central de 0800 y a los dos días estaba funcionando. Era muy difícil porque había que tener equipos entrenados, que puedan dar una respuesta a la población. Eso se fue perfeccionando y se continúa revisando, pero fue una herramienta para que la gente no se mueva de su casa. Se armó la estrategia de ir a tomar las muestras a los domicilios de las personas, para que no tuviesen que andar dando vueltas por clínicas, hospitales o centros de salud. Ahí también hubiese sido un lugar de contagio”, señala Cudós. Las otras acciones que destaca la funcionaria son la ejecución de diagnósticos en la provincia y la convocatoria al más amplio espectro de especialistas, cuando comenzaba a llegar la pandemia a Santa Fe.

La provincia no necesita del Instituto Malbrán para confirmar (o no) un test de coronavirus. Tiene al Laboratorio Central (en la parte del hermoso ex Hospital Italiano que no es una ruina) y al Laboratorio del Cemar, en Rosario. “Una demora significa gente que no sabe si tiene o no tiene el virus, mucho derroche de material de la gente que lo estaba atendiendo. Eso fue una gran ventaja, dos lugares públicos haciendo diagnósticos todos los días”, explica Cudós.

Convocatoria

Los representantes de los sanatorios privados, de los colegios de farmacéuticos, médicos y bioquímicos, los académicos de las universidades y del Conicet, los infectólogos, los funcionarios municipales y seis ex ministros de Salud, incluido el venerable Juan Carlos David, todos se juntaron el 16 de marzo, junto al gobernador y los funcionarios provinciales, para analizar las medidas para tratar el coronavirus.

La ex ministra Andrea Uboldi valoró la convocatoria: “En esta pandemia lo más importante es la colaboración de todos. Yo celebro que hayamos sido convocados. Para la gestión actual había muy poco tiempo de conocimiento de la realidad local. Yo vengo trabajando en el área de epidemiología desde 2008, con lo cual conozco bien los efectores, la capacidad de respuesta. Es muy sano poder trabajar todos juntos, no importan las líneas de políticas partidarias”.

Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de Santa Fe.

“Santa Fe tiene una lógica de trabajo interesante”, calificó Uboldi, “porque tiene una buena experiencia de vigilancia epidemiológica, una buena búsqueda de casos y de control. Ha sido muy interesante la propuesta del 0800, centralizar las llamadas para cada uno de los casos. Y más allá del 0800, está la organización territorial, la comunicación fluida entre los efectores y los equipos, tener los laboratorios, que dan una respuesta mucho más rápida y más dinámica.

La clave

“El distanciamiento social y la cuarentena es lo mejor como tratamiento cuando no hay vacuna para enlentecer, no evitar, el nivel de contagio. Es un virus nuevo, la población no tiene anticuerpos, si queda libre se va a enfermar”, explicó Uboldi.

Es que la verdadera clave es una sola: el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por eso, y porque tiene la responsabilidad sobre el asunto, Cudós se muestra preocupada: “Las medidas de aislamiento se van abriendo y nosotros confiamos en que la gente entienda, pero no es lo que está pasando. Se ve claramente, a pocos días de haber abierto los comercios, el comportamiento de la gente, nadie cumple con los protocolos. Estoy todo el tiempo leyendo protocolos de trabajo que están muy bien escritos pero que no se cumplen. Dicen que no van a dejar entrar más de una persona al negocio, por eso se los habilita, pero después lo que uno va a ver no existe. No se dieron permisos para que salgan las familias enteras, pero sin embargo uno ve familias enteras haciendo compras en el centro. Es muy difícil controlar. Con este comportamiento no sé si finalmente no vamos a tener un gran pico como Europa. Ojalá que no, porque trabajamos muchísimo para que eso no suceda”.

En la noche del 30 de mayo, la información oficial señalaba que sólo había 37 casos activos de coronavirus en toda la provincia.

Endemia

Pasaron cinco meses desde que el coronavirus comenzó a circular, el director general de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, reconoció que “Puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca”. Como el sarampión o el VIH. “No me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”, expresó Ryan.

Santa Fe cuenta con dos laboratorios provinciales que estudian casos sospechosos. También implementó una línea 0800 para consultas. Foto: Mauricio Centurión

Al respecto, Cudós explicó que “Todos somos susceptibles a este virus mientras no exista una vacuna. También puede pasar que el virus se vaya apagando y termine como una gripe común. Pero mientras no exista una vacuna y un tratamiento eficaz, esto puede durar varios años, con idas y venidas, con picos y valles”. Por su parte, Uboldi apeló a su experiencia con la Gripe A: “Los virus que aparecen no se agotan en un momento, en un mes o en un año. El virus de la pandemia de 2009, H1N1, nosotros lo tenemos circulando todos los años. Tenemos una estrategia para tratarlo, vacuna y antiviral, pero año a año hay personas que enferman, se internan y mueren por H1N1. Los grupos de riesgo siguen existiendo”.

Controles

Si bien el gobernador descartó cerrar la frontera con la provincia de Buenos Aires, como sucedió con Chaco, la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, anunció que a partir de los nuevos casos detectados en Rosario “cualquier persona que vuelva de otra provincia debe cumplir con el período de aislamiento de 14 días”.

Al respecto, Cudós explicó a Pausa que “Los puntos críticos están por los ingresos desde Buenos Aires, Chaco, Córdoba o por donde pase el transporte internacional, que es algo que nos preocupa y mucho. Riesgo de importación hay, porque no estamos aislados. Hay mucha gente que tiene permiso para circular, por su trabajo. Los controles consisten en poder registrar qué personas están ingresando a la provincia y ver si tienen síntomas. No se trata de un examen médico completo, pero sí tener los datos completos, saber a dónde se dirige, por qué y consultar si tiene algún síntoma. Ofrecemos el 0800: un transportista que viene de otra provincia no sabe a veces adónde consultar. Se está evaluando hacer también control de temperatura”.

Asimismo, en la provincia se está implementando el Plan Detectar: una acción territorial para ir en busca de posibles contagiados asintomáticos, realizando testeos en los barrios más vulnerables. El programa es una iniciativa de la Nación, que la provincia articula y coordina con los municipios. En nuestra ciudad, se desplegó en Abasto, San Agustín, Yapeyú, Las Lomas, Juventud Unida, Acería, Chaco Chico, Mendoza Oeste, Chalet, San Lorenzo y Centenario.

Actualmente, la provincia cuenta con 70 centros de atención al Covid 19, distribuidos en todos los departamentos, 8197 camas disponibles, de las cuales, 917 son camas críticas con respirador.

