González presentó un proyecto contra el vandalismo rural 

A raíz de la llamativa cantidad de delitos que se cometieron en zona rural del departamento San Cristóbal, Castellanos, y otros, en los últimos meses y ante la gran preocupación de los productores, este tema llegó hasta la Cámara de Diputados de la provincia, donde la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el Diputado Marcelo González, quien junto a otros legisladores diagramaron un proyecto.

Si bien ya se había elaborado entre fines del mes de abril y principios de mayo, cuando ocurrieron una serie de hechos importantes en zona rural, esta semana se logró darle tratamiento y aprobarlo.

“Son hechos que indudablemente hay que tratar de alguna manera de pararlos y dentro de la comisión recogí esta inquietud, la trasladamos a un proyecto que fue aprobado en forma unánime. La semana que viene o la próxima vamos a tener una reunión en la Comisión de Agricultura con autoridades de CARSFE, CRA y Sociedades Rurales para avanzar en algunos otros temas que estamos viendo un vacio importante”, indicó el diputado González.

Todos esos robos son de distintas características, el número sigue en aumento y por supuesto que conlleva consecuencias negativas para los productores. Es decir, aumentan los casos y las pérdidas económicas.

“Se incrementó el vandalismo en forma notoria, en un caso cerca de San Cristóbal le robaron dos equipos completos de granos y si hubiera algún control es imposible que dos camiones completos puedan trasladarse. Los productores hicieron el seguimiento, llegó hasta casi 60 kilómetros del camión por distintos caminos y entró a una parte pavimentada. Están haciendo el trabajo de investigación los dueños de los campos y no quienes tienen que hacer el control, si no se toman las medidas adecuadas, el productor va a salir a defenderse, van a pasar cosas malas y este no es el camino”, agregó acerca de la preocupación de estos acontecimientos.

Por estos motivos, el diputado sugiere que se debería realizar una revisión y modificación de las leyes actuales para que las personas que cometan estos delitos, cumplan una condena correspondiente a la magnitud del hecho.

Además, González planteó que es necesario y urgente un asentamiento de la Guardia Rural Los Pumas en San Cristóbal porque son muchas las localidades que quedan desprotegidas, especialmente la zona sur del departamento.

Por el otro lado, otro de los proyectos que se trató en la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, tiene que ver con las instituciones deportivas y la idea de proporcionarles una ayuda económica, por la situación del país y la pandemia que todos atraviesan.

Este proyecto de ley que fue elaborado por el bloque de la UCR, logró media sanción y pasó a la Cámara de Senadores que deberá sancionarlo como ley, o no.

“Se trata de un fondo de 300 millones de pesos para ser distribuidos, 100 millones en gastos de empleados de clubes y los 200 millones para el sostenimiento de la actividad. El año pasado el gobierno de la provincia invirtió más de 500 millones de pesos, este año, por la pandemia, esa plata no está en los distintos programas y estamos pidiendo un fondo de la mitad de lo que se invirtió el año pasado, creemos que es un fondo importante para los clubes, que va a ayudar y ya estaba dentro de los gastos estimados para este año”, explicó el diputado González.