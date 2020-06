¿Cómo fue volver a los gimnasios y restó?

En primer lugar, charlamos con la Instructora de Pilates Daniela Avallone, quien comenzó a brindar las clases este lunes y los alumnos ya están en movimiento.

Pilates se practica en camas que están separadas por dos metros y si bien, Dani también trabaja como cosmetóloga, actividades que se reactivaron un tiempo antes, tiene muchos alumnos, que se dividen de a dos por turno, durante toda la semana.

Desde el sábado que confirmaron las nuevas disposiciones, se preparó con muchas ganas y ansiedad al igual que sus clientes.

“La verdad que esta cuarentena y el hecho de no poder hacer nada, ni salir a caminar, a la gente le afectó bastante y estaban realmente ansiosos por arrancar. Yo tengo otra actividad que me ha permitido seguir trabajando, pero, en cuanto a la actividad física la gente lo necesitaba. Tengo colegas en Santa Fe que la han pasado bastante complicado, incluso me comentaron que los mismos clientes le han seguido pagado la cuota porque viven de eso. Gracias a Dios esto se volvió a abrir para que todos podamos seguir nuestra vida lo más normal posible. En cuanto a los cuidados, tenemos alcohol en gel, les pedimos que traigan la botella personal, una bolsa para guardar el calzado, el uso del barbijo no es obligatorio durante la clase porque las camas están separadas por dos metros y al finalizar se limpian”

Otro de los testimonios que obtuvimos fue del Profesor de Educación Física Ivo Simonatti, quien dicta clases de Funcional en el Club Deportivo y Cultural Ferro Dho. Ivo también tiene muchos alumnos a cargo que extrañaron la actividad y necesitaban volver a ponerse en movimiento y en forma. No solo ayuda al rendimiento corporal sino que a despejar la cabeza y cuidar la salud.

“Estoy muy feliz de arrancar, esta mañana estuve ultimando detalles para tener todo lo que exige el protocolo al pie del cañón. El viernes ya se me habían acabado las ilusiones porque habían dicho que los gimnasios no pero el sábado en la junta que hubo, Gracias a Dios y con todos los recaudos necesarios, aprobaron y desde ahí venimos a full para dar los turnos y empezar. La conclusión de todo esto es que, lamentablemente, la parte física que habíamos logrado se perdió, mandé las primeras semanas videos para que los alumnos realicen, creyendo que iba a ser corta la cuarentena pero se extendió y después no mandé más porque no podía controlar las posturas o los ejercicios y se podían lesionar. Son muchas las ganas de arrancar y esto es vida tanto para el profesor como para los alumnos que vienen y quieren un cambio en sus mentes”.

Es importante aclarar que sólo los mayores de 16 años pueden asistir a estas actividades deportivas y a los gimnasios, en el horario de 8:00 a 19:00, realizando prácticas individuales con distanciamiento social y respetando las recomendaciones y los cuidados que exige el Ministerio de Salud de la Nación. Además, los responsables de estas prácticas deben llevar un control de las personas que asisten, en caso de que aparezca un caso positivo de coronavirus en la ciudad.

En cuanto a la gastronomía, hasta el momento las rotiserías, los bares y los comedores trabajaban únicamente con servicio de delivery hasta las 22:00 horas y ahora el horario se extendió hasta las 23:00 y permiten el ingreso de personas hasta el 50% de su capacidad y con distancias considerables entre las mesas y comensales. En este rubro también se debe realizar un seguimiento de las personas que asisten.

Gerardo Pérez, propietario de Darling Bar, contó que por el momento continuarán realizando los envíos a domicilio pero no se abrirán las puertas del bar al público. Los clientes tienen muchas ganas de poder reunirse y llamó la atención la gran cantidad de llamados que recibió para reservas pero no pudieron ser tomadas.

“La medida esté buena pero no concuerdo con el tema de los horarios, porque, por lo general el bar arranca tipo ocho de la noche hasta altas horas y la restricción dice que es hasta las once. Me parece perfecto que se empiece a flexibilizar despacito pero tomamos la decisión de no abrir, queremos ir acomodándonos y ver qué pasa con el tiempo. Hablamos con los colegas, estamos en la misma situación, esperamos una medida generalizada para abrir de una vez por todas, porque queremos trabajar, hacer lo que nos gusta y no queremos quedar mal ni con los clientes ni con la ley. Nosotros para montar la estructura tenemos gastos fijos y uno labura para ganar, somos nueve personas que vivimos del bar y sumado a todos los colegas es un rubro que mueve mucho. Estas últimas semanas fueron raras, estábamos un día tomando café en el bar y de la noche a la mañana nos cortaron todo, fue algo nuevo al otro día encontrarme en casa y me faltaba el bar, los amigos y muchas cosas, pero la tratamos de llevar, el delivery viene muy bien y agradecemos a la clientela fiel”.