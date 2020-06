Se realizará el hisopado a los ciudadanos aislados solo si presentan síntomas

La ciudad de San Cristóbal vivió su gran día de alivio luego de que se conociera que el resultado del hisopado a dos casos sospechosos arrojó resultados negativos.

El Director del Hospital Pablo Obatta y todo el equipo de salud actuaron con el protocolo correspondiente para abordar los dos casos sospechosos y el posterior aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con los ciudadanos hisopados.

“En primer lugar estamos muy contentos por la comunidad y por la familia afectada. Destacar el compromiso de todo el personal que a través del trabajo epidemiológico y el contacto con las autoridades de los distintos hospitales pudimos abordar la situación de la manera correcta. Se realizaron en un primer momento, los asilamientos de los contactos estrechos. Es importante aclarar que los contactos estrechos son los pacientes que han tenido contacto con los pacientes positivos, este paciente que ha dado positivo era un nexo, un contacto directo d otro paciente que dio resultado positivo para Covid. De esta manera, el paciente cero para nosotros, que es el paciente que dio positivo en Ceres, se activa el protocolo y se rastrea todos los contactos estrechos. Se realiza el aislamiento y el hisopado de las personas que presentan un mayor riesgo, ese hisopado es generar una tranquilidad en el resto de los contactos de contactos y la cadena que significa haber visto el paciente que dio positivo” detalló Obatta.

Las versiones acerca de los posibles contagios en la ciudad fueron muchas y diferentes. El hisopado arrojó resultado negativo, y Obatta aclaró que “la importancia del hisopado es detectar si la carga viral es o no suficiente para ser detectada, por lo tanto, ese paciente en ese momento no contagia. Cuando presentan síntomas es cuando se hace evidente la carga viral, pero el paciente hasta el momento no fue contagiando al resto. El paciente es notificado en la ciudad de Ceres, que debe permanecer aislado y su hisopado se realiza el día que empezó a presentar síntomas, automáticamente comenzamos a detectar sus contactos”.

El profesional remarcó la importancia del uso del tapabocas y el distanciamiento social.

“Si los dos estamos con el tapaboca disminuye el riesgo de contagio. Nosotros aislamos el contacto directo de un contacto directo, que el día lunes da positivo y lo importante es que ese paciente no tenía la carga viral suficiente para generar contagios. Dos consideraciones son importantes: las personas que estuvieron contacto con los aislados que tenemos en la ciudad de San Cristóbal pueden estar tranquilas que no había carga viral suficiente para generar contagios, por otro lado, los aislados permanecerán asilados y en caso de presentar síntomas es que ahí su carga viral se hace lo suficientemente alta y presentar sintomatología y ser detectada, pero mientras tanto no se los considera enfermos. La práctica del hisopado se va a realizar al paciente que presente síntomas, si presentan síntomas los aislados se realizará el hisopado correspondiente, podríamos realizar 9 hisopados en un día o ninguno. Transcurridos los 14 días de este contacto existido y no presentar síntomas no se realiza hisopados” informó Obatta.