Destrozos en la planta potabilizadora de barrio Pellegrini

El vandalismo nuevamente fue noticia en la ciudad, por los destrozos que ocasionaron unos jóvenes en la planta de agua potable de barrio Pellegrini.

Es lamentable que suceda una cosa semejante porque a la planta asiste muchísima gente cada día para llevar agua a sus hogares, no solamente los vecinos sino que personas de distintos barrios se acercan hasta allí.

La planta que está ubicada sobre Boulevard Rivadavia, a metros de la escuela Carlos Pellegrini, cuenta con una enorme capacidad de agua y todos los días se brinda este servicio totalmente gratuito.

Por la tormenta del 17 de junio, la terrible caída de granizo provocó daños en las instalaciones como la rotura de caños, por este motivo, personal del municipio local debió solucionar este problema.

A tan sólo unos días, la planta potabilizadora nuevamente sufrió destrozos ocasionados por unos chicos del barrio, según versiones de los vecinos. Cuando la señora que trabaja en el lugar llegó a la mañana, se encontró con un panorama muy triste y se debió interrumpir el suministro de agua hasta que el municipio pueda arreglar las instalaciones otra vez.

El Departamental se comunicó con Lorenza Cortes, quien es la encargada del funcionamiento de la planta y explicó lo sucedido.

“Primero las piedras rompieron los caños, la municipalidad compró todo nuevo, lo arregló, pasaron dos días y fueron a hacer daños. Se subieron al tanque grande, sacaron el automático, rompieron todos los caños otra vez, cortaron el alambre de púa, rompieron la caja de la luz. Hicieron un desastre total. Es una cosa para el barrio, te duele tanto porque duele mucho el sacrificio de la municipalidad, principalmente, que arreglan todo y vuelvan a romper”.

Además, Lorenza se lamentó por lo ocurrido, ya que esto afecta a muchísimos vecinos y no es la primera vez que pasa algo similar.

“Es una lástima porque es increíble la cantidad de gente que va a buscar agua, van mucho más a esa planta que a las otras, viene gente de Barrio Dho y Palermo, es impresionante la cola que hay todos los días. Yo converso con la gente y me cuentan el agua es muy linda y les gusta”.

Tras este repudiable hecho de vandalismo, se realizó la denuncia policial correspondiente. Si bien algunas personas habrían visto a los responsables de los destrozos, no se animan a denunciarlos.

“Hicimos la denuncia, me contó un muchacho que pasó de noche y vio arriba del tanque unos chicos grandes, pero, los vecinos no quieren involucrarse. Este lunes fue otra vez don Possi y va a tener que arreglar todo otra vez, no se pudo dar agua y van a ver si el martes se puede solucionar porque a los caños nuevos los hicieron pedazos”.

Estos chicos que destrozaron las instalaciones, no sólo que rompieron la cuarentena sino que tampoco piensan en sus familias que buscan agua potable para poder consumir en sus hogares.

Según mencionó Lorenza, seguramente el día miércoles estará en condiciones la planta para que los vecinos se acerquen a buscar agua.

“Yo siempre hablo con la gente y les digo que eso hay que cuidarlo porque es para el barrio, van de todos lados a buscar. Los mismos padres tienen que poner atención a los hijos que no hagan ese daño, porque es una lástima y le cuesta un montón a la municipalidad, más en esta situación. Lo único que les pido es que cuiden la planta de agua potable”.