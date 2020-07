Perotti: "Todos hemos perdido algo en la pandemia"

La publicación del nuevo cronograma de pago que dio a conocer la Administración Perotti provocó un gran revuelo entre los empleados públicos y dirigentes gremiales. En una recorrida por centros salud, el primer mandatario disparó "Si ahora los docentes hacen un paro por el tema salarial están "equivocando el momento", aunque aclaró que no porque "no lo merezcan o no lo necesiten", sino porque en medio de esta pandemia "todos hemos perdido algo, y la caja es la misma. Todos sienten que han perdido algo, y nosotros lo que sentimos es que tenemos que poner el mayor esfuerzo en cuidar la salud de los santafesinos y la misma fuerza en trabajar en la recuperación". Amsafé como Sadop realizarán un nuevo "apagón virtual informático", argumentó que "hemos retomado el diálogo con los docentes, con los gremios estatales, y también con los representantes de Luz y Fuerza, pero fundamentalmente tenemos que hablar del cómo se vuelve y cuáles son las instancias para prepararse para la vuelta a trabajar. Tenemos muchos para hablar con cada uno, pero si ahora ponemos el tema salarial estamos equivocando el momento, no porque no lo merezcan o no se necesite, porque cuando analizamos la situación entendemos que todos han perdido algo", seguidamente agregó "Tanto los docentes como los estatales pueden decir que han perdido poder adquisitivo, pero la realidad nos muestra que hay pérdida de empleo, que hay trabajadores y actividades que no han vuelto o no funcionan, y que hay necesidades de asistir a muchos sectores para tener un ingreso, como los profesionales y las maestras jardineras, entre otras, que no han podido y no van a poder volver a la actividad hasta que comiencen las actividades y el Estado tiene que estar ayudándolas, y la caja es la misma"."De dónde salen los ingresos para un aumento -agregó-, salen los ingresos para ayudar a los sectores que reclaman con razón, y esa caja cada vez está más chica, porque el nivel de actividad económica sin dudas que ha caído y ha golpeado fuerte. Nosotros tenemos que saber cómo podemos hacer y estamos haciendo los mayores esfuerzos para estar cerca de estos sectores. También de los docentes que no han trabajado todo este tiempo y en algunos casos han puesto dinero de su bolsillo, por la conectividad y otras cosas. Todos sienten que han perdido algo en esta época, y nosotros lo que sentimos es que tenemos que poner el mayor esfuerzo en cuidar la salud de los santafesinos y la misma fuerza en trabajar en la recuperación, y la recuperación es tratar de ser cuidadosos, porque del comportamiento de cada uno depende que podamos seguir con este nivel de acción, sino encendamos la televisión y miremos lo que pasa en la región de Capital y la provincia de Buenos Aires, y así podríamos estar sino estuviésemos trabajando de esta manera y ahí es donde hay que poner el mayor esfuerzo" concluyo el mandatario provincial.-