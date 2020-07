Moises Ville: Recambio de luminarias y reclamos por la ruta 69s

Según explicó Barceló y el senador Felipe Michlig, ese dinero será destinado para la adquisición de 55 luminarias led que se colocarán en el ingreso a la localidad, sobre calles Teodoro Hertz y Baron Hirsch, que iluminarán mucho mejor y de manera más económica.

“Esto surge a partir de la necesidad de convertir nuestro sistema de iluminación pública en algo más sustentable, más económico y más efectivo. En virtud de ello, hemos realizado con nuestros técnicos un proyecto que le hemos presentado al senador para la compra de luminarias led de 180 watts de potencia que van a reemplazar las existentes”, dijo el presidente comunal.

Por otro lado, en la entrevista brindada a este medio, Barceló fue consultado sobre el terrible estado de la Ruta 69s que une Moises Ville con Virginia, debido a que se elevaron pedidos al gobierno provincial para que considere su repavimentación. Como es casi imposible transitar, 800 vecinos firmaron un petitorio que todavía no tuvo respuestas del gobernador Omar Perotti o de los responsables del Ministerio de Infraestructura.

“La única respuesta es que se nos informa que, en su momento, fue pasado al área de infraestructura, a la Ministra Frana para su consideración. Hasta hoy no hemos tenido respuesta, sabemos que nuestro senador y diputado han hecho pedidos de comunicación sobre el estado de los mismos y no tenemos respuesta. A parte de ser intransitable, se ha convertido en algo extremadamente peligroso. Ya no entraría un bacheo, hay que repavimentar esos 14 kilómetros, seguimos a la espera e insistiendo a nuestro gobernador que lo venga a ver”.

En cuanto a la situación que está viviendo todo el país por la pandemia del coronavirus, afortunadamente Moises Ville no tiene ningún caso positivo y se están realizando todos los controles en el ingreso a la localidad.

“Estamos al límite del departamento y recibimos mucha influencia de la parte sur del departamento Castellanos y de proveedores. La ruta nueva 69s del lado oeste se ha descubierto y hay un tránsito importantísimo. Tenemos los dos controles de manera rigurosa y ojalá no tengamos caso, trabajamos arduamente con nuestro comité de crisis, coordinado por el comité de crisis departamental”, sintetizó Gustavo Barceló.