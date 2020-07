Se espera la aprobación de la legislatura Provincial para que el CAPS lleve el nombre de Hermes Binner

“Fue un proyecto que surgió a partir del fallecimiento de Hermes. Me puse a pensar qué podía proponer para que lleve el nombre de Hermes Binner. Se me ocurrió proponer el CAPS que fue realizado durante la gestión de Hermes y representa todo lo que él quería: salud pública descentralizada y en el norte de la provincia. No es un edificio municipal, es un edificio de la provincia, por lo tanto, se necesita que la Legislatura Provincial lo apruebe” comenzó el concejal Capovilla.

“Todos los bloques del Concejo Deliberante aprobaron por unanimidad, lo cual habla de la importancia de Hermes Binner en la política” J.I. Capovilla

El edificio fue creado con el objetivo de descentralizar la atención, y la gran concentración de pacientes en el hospital. “Esperamos la aprobación y el día que se pueda, colocar el nombre de Hermes Binner al CAPS. La idea es que sea visible su nombre a través de cartelería y que la gente lo identifique. Se trata de recordar una persona que, más allá de las ideologías hizo mucho por la salud. Es una persona para destacar a nivel provincial y nacional, fue el primer gobernador socialista de la provincia de Santa Fe y así se transformó en el primer gobernador de una provincia argentina” anticipó Capovilla.

Al ser consultado si tenía conocimiento que otros espacios públicos de la provincia llevaran el nombre del ex gobernador, Capovilla comentó que “Estoy en comunicación constante con todas las autoridades del partido, en varios lugares se han solicitado calles, plazas, hay muchos espacios que se han solicitado lleven el nombre de Hermes Binner” concluyó