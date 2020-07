La provincia suma una estrategia de detección masiva y rápida de COVID-19

El Ministerio de Salud de la provincia informó que está en marcha un importante proyecto, surgido e impulsado por el gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti, tras gestiones y diálogos con el gobierno nacional y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). El mismo prevé la instalación en el Hospital Escuela "Eva Perón" de Granadero Baigorria de un laboratorio regional de detección digital, masiva y ultrasensible de virus mediante la técnica de PCR pero digital, denominada Droplet Digital PCR (DDPCR).

Al respecto la ministra de Salud, Sonia Martorano, aseguró: “En el Hospital "Eva Perón" se instalará un polo tecnológico por pedido del gobernador Omar Perotti a Nación, donde se instalará un aparato DDPCR que servirá en esta instancia para hacer pooles de estudios de COVID-19, es decir testeos masivos, pero podrá luego ser usado en dengue, leptospiris y todo lo que sea biología molecular en virus”.

Posteriormente, Matorano destacó que "la provincia está apostando a la ciencia y tecnología” y que por ello “unos 13 científicos santafesinos han sido premiados y subsidiados para desarrollar proyectos con relación a Coronavirus; este es uno de ellos”.

Asimismo, que la nueva instalación formará parte de una red de laboratorios en Reconquista y Rafaela, que se sumarán a los ya existentes en Rosario (Cemar) y Santa Fe (Laboratorio Central).

Por su parte, el director provincial de Bioquímica, Germán Henrich, afirmó: “La PCR Digital en casos de COVID no da falsos negativos ya que, comparada con la que se actualiza actualmente, la sensibilidad de detección es mayor, una relación de 1 por sobre 10”. Además, agregó: "No se presentarían casos dudosos con cargas virales no detectables que deban tener que repetirse periódicamente para descartar o confirmar la enfermedad".

Sumado a ello, en un solo estudio pueden estudiarse cientos de muestras mientras que la PCR Real Time que se utiliza actualmente, los estudios se hacen por muestras individuales, agilizando los tiempos y reduciendo la inversión que ello demande.

“Un análisis de PCR tradicional para COVID tiene un valor aproximado de 36 dólares, mientras que, con un equipo de PCR Digital de 25 dólares”, ilustró Henrich.

Finalmente el director del Hospital Eva Perón, Jorge Kilstein, expresó su satisfacción por el proyecto y concluyó: “Un biólogo argentino radicado en Estados Unidos se repatriará para acompañar a la provincia en este importante proyecto”.