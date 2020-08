Cumple centenario en Ceres

María nació en un Paraje llamado “Las Viboritas” en Santiago del Estero, ubicado a unos 60 km de Ceres. “Me crie y viví hasta los 92 años en el campo, con mi mamá y mis hermanos. He llegado a Ceres hace 8 años, tuve 11 hijos, algunos de mis hijos murieron y mi marido murió antes, entonces qué iba a hacer sola allá, no recuerdo cuantos nietos tengo” comentó María Vicenta.

Varios de sus hijos viven en diferentes lugares, San Nicolás, Rafaela. No recuerda exactamente cuantos nietos y bisnietos tiene, pero asegura que espera que pase la pandemia para poder festejar el cumpleaños. “Yo ando bien, camino poco. Como muy bien y de todo. Mi nieta me cocina. Como asado, como de todo, ninguna comida me hace mal. En el campo teníamos animales, vacas, ovejas, chivas y yo atendía todo eso porque me gustaba, si hubiera sido por mi seguiría viviendo en el campo. Me gustaba bailar, ir a fiestas, caminar. De vez en cuando me gustaba probar un poquito de vino, pero nada de caerme. No pensaba que iba a llegar a los 100 años, pero llegó. Cuando nació mi nieta, se hablaba del momento que cumpla 15 y yo decía quien sabe si voy a vivir para ese cumpleaños, y viví para ese y otros cumpleaños. Nunca pensé vivir una pandemia como esta. Estoy en mi casa y no salgo para ningún lado” relató María Vicenta.

Su nieta Pamela la acompaña durante el día, la asiste con las comidas y pasa mucho tiempo con María Vicenta. “Mi abuela está muy bien. Solo toma medicamentos para la presión, solo dos medicamentos. De la familia solo ella vivió esta cantidad de años. Perdió cuatro hijos. Ella se levanta bien, nunca un mal día para ella, jamás te va a recibir seria o con cara de enojada, ella le cocina a su perra, se lava su ropa interior sola. A veces lava los repasadores que usa en la cocina. Usa un andador, pero a veces no lo usa y una vez se cayo y ese es nuestro temor. Nunca se quebró la cadera. Ella consume leche de vaca, traída directamente del campo, no consume la leche que se vende en los supermercados. Cuando pase la pandemia podremos reunirnos para festejar los 100 años” detalló.