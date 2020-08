Se hicieron 21 tratamientos con plasma a pacientes con Covid-19

Desde que la provincia de Santa Fe adhirió al ensayo nacional lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación (Resolución 783-2020) para utilizar plasma de pacientes con Covid-19 recuperados tratar a otros que cursan esa enfermedad producida por el virus Sars-Cov-2 (coronavirus), hasta la fecha ya se realizaron 21 tratamientos en todo el territorio provincial, según informó a El Litoral el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio).

Si bien aún no está probada al ciento por ciento la efectividad de este tratamiento -la experiencia sigue siendo una prueba nacional- hay grandes esperanzas. Y las hay porque existen donantes voluntarios, y porque el Cudaio ha tomado este tema como una activa política de Estado, en el medio de una pandemia donde no hay aún no hay vacunas antivirales contra el coronavirus.

El camino del plasma sanguíneo no es sencillo: demanda pruebas e instancias de evaluación exhaustivas. Incluso no todos los pacientes con Covid-19 pueden ser tratados con plasma. "Y además, es un recurso muy limitado", le dijo a El Litoral el Dr. Armando Mario Perichón, director del Centro y uno de los profesionales que está al frente de esta "cruzada" para salvar vidas.

La selección

Al corte semanal del viernes 31 de julio había 220 personas inscriptas para donar plasma voluntariamente. Pero de éstas, 95 pasaron la primera selección. "Desde los centros de hemoterapia del Cudaio, los profesionales se contactan con cada individuo inscripto para recabar, primero, su historia clínica respecto de cómo cursó sintomatológicamente el cuadro clínico del Covid-19, desde que empezó hasta que terminó (cuándo fue contagiado, si el alta recibida es clínica o con PCR negativa, etcétera)", agregó el médico.

Y la segunda pregunta que se les hace a los donantes voluntarios es si tienen comorbilidades. Hay pacientes en los que, por distintas razones, "está contraindicado que donen plasma". Perichón pone algunos ejemplos: aquellos que tienen cáncer, enfermedades inmunológicas o infecciosas, los que fueron transplantados, etcétera. Estas personas son descartadas como posibles donantes, porque sus comorbilidades impiden la donación de plasma.

Luego viene un segundo "filtro": a esos 95 voluntarios que pasaron la primera evaluación, se les deberá sacar sangre y hacer un panel de análisis clínicos convencionales: hemograma, eritro (velocidad de sedimentación globular), entre otros. A su vez, cada suero que se obtenga de ese paciente será enviado al Centro de Hemoterapia de Rosario. Allí se estudia todo lo relacionado con el perfil virológico para transfusiones de sangre. Todos tienen que dar negativo.

Fuente: ElLitoral