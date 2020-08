Los docentes cobraron el Bono de $3.000 para activos y $2.400 para pasivos

La delegada de Amsafe, Patricia Vallejos reclamó “una paritaria en serio, para discutir las condiciones laborales, aumento salarial para activos y pasivos, bono para los reemplazantes, que se concrete el concurso de secundaria, y creación de cargos”.

Desde Amsafe exigen una recomposición salarial que respete jerarquías, antigüedad, cargos y horas cátedra, con aumentos en blanco para activos y jubilados, teniendo en cuenta la pérdida sufrida por la inflación.

Vallejos comentó que, “el 19 de agosto se cobró el bono que dictaminó el Gobernador por decreto el cual nosotros rechazamos y planteamos una medida de fuerza de dos semanas, de 48 horas, transitamos el segundo día de la segunda semana. Nosotros venimos expresando desde hace tiempo, desde que asumió Perotti prácticamente, desde el 2 de enero que venimos manifestando y haciendo visible nuestro reclamo con el cronograma de pago que fue extendido y seguimos en esa misma situación donde no hay respuesta, no escucha los reclamos de los docentes y con bajadas unilaterales”.

El rechazo de los docentes provocó cuatro días de paro virtual. Los días 11 y 12 de agosto, y 19 y 20 de agosto los alumnos no tuvieron conectividad con los docentes. “Nosotros rechazamos este bono porque es una suma por una única vez en negro no remunerativo, no bonificable con un impacto en los jubilados del 80% que es $2400, muchos reemplazantes no lo han cobrado, lo harán el mes que viene. Sabemos que los reemplazantes están en una situación complicada, hemos pedido que puedan acceder al IFE, para ello se hicieron presentaciones a nivel provincial y nacional, tuvo la media sanción en la Cámara de Senadores y volvió a Cámara de Diputados. Hasta el momento no tenemos nueva reunión, nueva convocatoria, estamos esperando. Ellos sostienen que esta abierta, pero no es así, y cuando la tuvimos vinieron con bajada unilaterales a lo cual nosotros rechazamos totalmente. Nosotros tuvimos una reunión departamental para analizar nuestro documento de condiciones de trabajo, que fue el presentado la semana al Delegado Regional Gustavo Contreras, donde participaron delegados de las escuelas del departamento. Allí analizamos la vuelta a la presencialidad, nosotros decimos que este no es el momento, lo decimos en relación a la cantidad de casos que hay de COVID”.

Finalmente, Vallejos anticipó que a partir de mañana se realizarán convocatorias y reuniones, “no podemos hacer asambleas porque el estatuto dice que deben ser presenciales. Estamos pensando en otras medidas de fuerza. El plan de lucha comenzó el 2 de enero y vamos a continuar. Los docentes estamos haciendo los apagones virtuales, pero estamos garantizando a pesar de todo el vínculo pedagógico y sosteniendo desde nuestro bolsillo los insumos y la conectividad, que este también es un reclamo”.